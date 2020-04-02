Operação Caim: Polícia Civil prende 17 criminosos no ES

"O tráfico deixou de arrecadar e os traficantes partiram para conquistar outros territórios, outros pontos de venda e fazer acertos de contas. O número de homicídios se elevou por causa disso. Vamos monitorar todo esse comportamento e não permitir que isso volte a acontecer. Esses criminosos não passarão impunes"

A operação teve como foco os municípios de Vila Velha e Cariacica. Segundo Arruda, os alvos eram homicidas e traficantes que já estavam sendo procurados pela polícia e possuíam mandados de prisão.

"Com essa mudança no tráfico, vimos a necessidade de traçar uma estratégia. Na semana passada nos reunimos com as equipe de inteligência e elencamos os alvos e os bairros que iríamos atuar. Hoje desencadeamos a primeira série desta operação. Outras virão e a ideia é estender em todo o Estado"

Igor foi preso em Cariacica. Ele é apontado como responsável por espancar um homem até a morte em outubro do ano passado

"Foi a prisão mais relevante no município. O Igor era investigado por um homicídio em que ele capturou a vítima, que tinha problemas mentais, e a pendurou em uma árvore ainda com vida e, junto com três amigos, a espancou até a morte. A vítima estaria fazendo gestos obscenos no bairro e os moradores procuraram os traficantes para ajudar", contou o delegado titular da DHPP de Cariacica, Eduardo Khaddour.