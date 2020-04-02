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Traficantes e Assassinos

Operação Caim: Polícia Civil prende 17 criminosos no ES

Aumento do número de homicídios durante a pandemia do novo coronavírus levou polícia a realizar a operação para prender homicidas e traficantes no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 20:01

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 20:01

Operação Caim prendeu 17 criminosos em Cariacica e Vila Velha
Operação Caim prendeu 17 criminosos em Cariacica e Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Civil
Em resposta ao aumento do número de homicídios no mês de março, quando foram registrados 143 assassinatos, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (02) a Operação Caim. Ao todo, 17 criminosos foram presos no Estado, entre eles traficantes e homicidas. 
A operação contou com a participação de 94 policiais com objetivo combater o crescimento da violência durante o período da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy de Arruda, o confinamento das pessoas por causa da pandemia tem causado mudanças no tráfico.
"O tráfico deixou de arrecadar e os traficantes partiram para conquistar outros territórios, outros pontos de venda e fazer acertos de contas. O número de homicídios se elevou por causa disso. Vamos monitorar todo esse comportamento e não permitir que isso volte a acontecer. Esses criminosos não passarão impunes"
José Darcy de Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

OPERAÇÃO

A operação teve como foco os municípios de Vila Velha e Cariacica. Segundo Arruda, os alvos eram homicidas e traficantes que já estavam sendo procurados pela polícia e possuíam mandados de prisão.
"Com essa mudança no tráfico, vimos a necessidade de traçar uma estratégia. Na semana passada nos reunimos com as equipe de inteligência e elencamos os alvos e os bairros que iríamos atuar. Hoje desencadeamos a primeira série desta operação. Outras virão e a ideia é estender em todo o Estado"
José Darcy de Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil
Entre os presos está Igor Stuartt Sensual de Lima, suspeito de assassinar um homem a pauladas no bairro Oriente, em Cariacica. O crime aconteceu em outubro de 2019 e chocou a população.
Igor foi preso em Cariacica. Ele é apontado como responsável por espancar um homem até a morte em outubro do ano passado
Igor foi preso em Cariacica. Ele é apontado como responsável por espancar um homem até a morte em outubro do ano passado Crédito: Divulgação Polícia Civil
"Foi a prisão mais relevante no município. O Igor era investigado por um homicídio em que ele capturou a vítima, que tinha problemas mentais, e a pendurou em uma árvore ainda com vida e, junto com três amigos, a espancou até a morte. A vítima estaria fazendo gestos obscenos no bairro e os moradores procuraram os traficantes para ajudar", contou o delegado titular da DHPP de Cariacica, Eduardo Khaddour.
Dos 17 presos, 10 foram detidos em Cariacica e 7 em Vila Velha, um deles o chefe do tráfico de Zumbi dos Palmares. Também foram apreendidas drogas, armas e munições. 
Material apreendido durante operação da Polícia Civil
Material apreendido durante operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação Polícia Civil

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