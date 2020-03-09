Com 13 assassinatos, ES tem o final de semana mais violento de 2020

Espírito Santo já registrou 230 homicídios dolosos neste ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo teve o final de semana mais violento do ano. Apenas entre o último sábado (7) e domingo (8), foram 13 homicídios dolosos, em uma média de um assassinato a cada intervalo de três horas no Estado. Os dados são do levantamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública ( Sesp ).

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Esse total de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) iguala o registrado no primeiro final de semana de fevereiro (dias 1 e 2), que também contou com 13 ocorrências do tipo - no qual o domingo (2) figura como o dia mais sangrento de 2020, com dez assassinatos. Ao todo, ao longo do ano, já foram registrados 230 homicídios no Espírito Santo.

Se comparado ao mesmo período do ano passado, são dez homicídios a mais. Na comparação mês a mês, apenas janeiro registrou um decréscimo, passando de 103 homicídios dolosos para 93. Enquanto isso, fevereiro registrou uma alta de 16 assassinatos; e março um ligeiro acréscimo de quatro ocorrências.

SÁBADO, DOMINGO E ASSASSINATOS: TEM RELAÇÃO OU É SÓ COINCIDÊNCIA?

A Gazeta conversou com dois especialistas e professores de segurança pública: o Para entender o que há por trás de um final de semana tão violento no Estado,conversou com dois especialistas e professores de segurança pública: o Henrique Herkenhoff e o Pablo Lira . Para ambos, o fato dos dias mais violentos do ano terem caído em finais de semana não surpreende  e eles explicam o porquê.

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Um dos principais fatores é a maior concentração das pessoas nas ruas e o maior consumo de bebidas alcoólicas. A maioria dos homicídios não é planejada e durante as semanas as pessoas estão trabalhando ou se recolhem mais cedo. O fato delas estarem fora de casa favorece que o autor e a vítima se encontrem, afirmou Herkenhoff.

"Ninguém mata só porque bebeu ou porque é final de semana, mas é mais fácil isso acontecer sob efeito de substâncias psicoativas, mais frequentes de serem usadas nesses dias" Henrique Herkenhoff - Professor do mestrado em segurança pública da Universidade de Vila Velha (UVV) e colunista de A Gazeta

Além disso, o final de semana também é um período de mais ações por parte de traficantes, de acordo com Lira. Os assassinatos estão relacionados à concentração de pessoas em ambientes que envolvem o consumo de drogas lícitas e ilícitas, cujas compras também costumam acontecer no final de semana ou próximo a ele, comentou.

A maior atividade relacionada ao tráfico de drogas, então, se traduziria em homicídios. Essas mortes podem acontecer por meio de conflitos entre gangues, que tentam dominar o território e o mercado, e a eliminação de rivais. Além da morte de devedores, pois é no sábado e no domingo que é mais fácil de encontrar essas pessoas, completou.

"No tráfico de drogas, a vida vira uma moeda de troca. Não importa se está devendo R$ 50 ou R$ 500" Pablo Lira - Professor do mestrado em segurança pública da Universidade de Vila Velha (UVV) e colunista de A Gazeta

Porém, de acordo com os especialistas, esse aumento momentâneo no número de homicídios, que aconteceu neste final de semana, não significa, necessariamente, que a ocorrência do crime está crescendo no Estado. Seria prematuro fazer uma afirmação desse tipo. Só poderemos analisar esses números daqui seis meses ou um ano, explicou Herkenhoff.

Manter a redução do índice, que já apresentou decréscimo nos últimos anos, no entanto, será um desafio. O que vimos agora pode ser só uma variação porque a gente vem reduzindo esses números desde 2017. Também por isso será um desafio continuar a diminuir a taxa de assassinatos, mas é um desafio possível de ser alcançado, adiantou Lira.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

A Sesp garantiu que há um monitoramento diário nos locais com maior incidência de crimes e que a Polícia Militar sempre reforça o policiamento ostensivo nessas regiões, mas que há diversos fatores sociais que levam ao homicídio. Todos os casos registrados estão sob investigação da Polícia Civil

Força Nacional deve atuar no Espírito Santo até junho deste ano Crédito: Vitor Jubini