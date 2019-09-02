140 bairros vão receber projetos sociais de combate à violência no ES

O Governo do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (02), uma lista de bairros que vão receber programas sociais de combate à violência e criminalidade. Ao todo, 140 bairros de municípios da Grande Vitória e do interior vão ser contemplados com os projetos, que fazem parte do Programa Estado Presente.
A apresentação do projeto foi feita na tarde desta segunda-feira (02) pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. De acordo com o governo, cerca de R$ 314 milhões de reais estão sendo investidos nos programas de eixo social.
A primeira ação acontece no dia 21 de setembro, em Terra Vermelha. O bairro vai receber o projeto Estado Presente Itinerante, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores.
As cidades
Oito cidades vão receber os projetos, que já tem início este ano. São elas:
- Vitória
- Vila Velha
- Serra
- Cariacica
- Cachoeiro de Itapemirim
- Colatina
- Linhares
- São Mateus.
A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:
- Homicídios em geral
- Homicídios de mulheres
- Número de socioeducandos acautelados
- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II
- Taxa de abandono do Ensino Médio
- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos
- Renda domiciliar per capita
- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)