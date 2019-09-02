140 bairros vão receber projetos sociais de combate à violência no ES

O governador Renato Casagrande anunciou os bairros que serão contemplados por projetos sociais de combate à violência Crédito: Glacieri Carrareto

O Governo do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (02), uma lista de bairros que vão receber programas sociais de combate à violência e criminalidade. Ao todo, 140 bairros de municípios da Grande Vitória e do interior vão ser contemplados com os projetos, que fazem parte do Programa Estado Presente

Campeões do Futuro, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes. Entre os projetos sociais previstos estão o PROERD , de combate às drogas e violência, o EJA , com foco na educação profissional de jovens e adultos, e o, que oferece esportes de forma gratuita a crianças e adolescentes.

A apresentação do projeto foi feita na tarde desta segunda-feira (02) pelo governador Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta. De acordo com o governo, cerca de R$ 314 milhões de reais estão sendo investidos nos programas de eixo social.

Estado Presente Itinerante, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores. A primeira ação acontece no dia 21 de setembro, em Terra Vermelha . O bairro vai receber o projeto, que é uma espécie de ação global para fornecer serviços de saúde, orientação jurídica, qualificação profissional e oportunidades de trabalho aos moradores.





As cidades

Oito cidades vão receber os projetos, que já tem início este ano. São elas:

- Vitória

- Vila Velha

- Serra

- Cariacica

- Cachoeiro de Itapemirim

- Colatina

- Linhares

- São Mateus.

A escolha dos municípios, segundo o governo, foi feita com base em oito indicadores que mostram a vulnerabilidade social destes locais:

- Homicídios em geral

- Homicídios de mulheres

- Número de socioeducandos acautelados

- Taxa de abandono do Ensino Fundamental II

- Taxa de abandono do Ensino Médio

- Percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

- Renda domiciliar per capita

- Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)