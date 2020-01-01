ES termina 2019 com menos de mil homicídios

O ano de 2019 terminou com 978 homicídios cometidos em todo o Espírito Santo. No Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) registrou, nesta quarta-feira (01), que "pela primeira vez está abaixo de 1000". "O resultado indica que temos muito caminho a percorrer no combate à violência, mas também mostra que estamos no caminho certo", escreveu.
Já havia a projeção de menos de mil homicídios. Essa estatística não era alcançada desde 1996. Até o dia 26 de dezembro foram cometidos 928 assassinatos no Estado. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, pontuou que a redução era de 17% na Grande Vitória.