ES termina 2019 com menos de mil homicídios

Local de homicídio em Cariacica, município onde houve um assassinato a cada dois dias em outubro

O ano de 2019 terminou com 978 homicídios cometidos em todo o Espírito Santo. No Twitter, o governador Renato Casagrande (PSB) registrou, nesta quarta-feira (01), que "pela primeira vez está abaixo de 1000". "O resultado indica que temos muito caminho a percorrer no combate à violência, mas também mostra que estamos no caminho certo", escreveu.