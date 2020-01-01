01/01/2020 - Acidente entre três veículos na Praia da Costa Crédito: Caíque Verli

Um policial militar foi detido na madrugada desta quarta-feira (1º) após se envolver em um acidente na Praia da Costa, em Vila Velha

Segundo informações da PM, o soldado Rafael Bueno estava com sinais de embriaguez quando conduzia uma BMW no momento em que o veículo colidiu com um Peugeot 207 e um Fiat Uno na Rua Inácio Higino.

Your browser does not support the audio element. PM com sinais de embriaguez é detido após bater BMW na Praia da Costa

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o militar estava na contramão. Dois passageiros do Fiat Uno ficaram feridos, foram socorridos e liberados ainda no local do acidente.

O militar, que estava de folga, foi solto após pagar uma fiança de R$ 1 mil. De acordo com a PM, o soldado se negou a fazer o teste do bafômetro, mas os policiais constataram sinais de embriaguez. A Polícia Civil destacou que o soldado vai responder em liberdade pelo crime de embriaguez ao volante.

Depois de ser liberado, o policial procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, alegando que era uma das vítimas da explosão de fogos de artifício em um quiosque da Praia de Itaparica . O militar afirmou que foi atingido no rosto e que, por causa dos ferimentos, pegou o veículo e estava se dirigindo para o hospital quando se envolveu no acidente. O acidente, porém, aconteceu quatro horas após a explosão.

O QUE DIZ A PM