Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da violência

Pela 1ª vez em 23 anos, ES termina ano com menos de mil mortes violentas

De janeiro a novembro, entre homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, 135 pessoas morreram em Cariacica, 134 na Serra, 113 em Vila Velha e 67 em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 20:43

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 20:43

Mortes no Espírito Santo Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta
Espírito Santo chega ao fim de 2019 com menos de mil mortes violentas: sendo mais preciso, 928 até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Essa estatística não acontecia desde o ano de 1996.
De janeiro a novembro, entre homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, 135 pessoas morreram em Cariacica, 134 na Serra, 113 em Vila Velha e 67 em Vitória.
Em Cariacica, o bairro mais violento foi Graúna, mas muitas pessoas morreram também em Itanguá, Aparecida e Nova Rosa da Penha. Na Serra, Nova Carapina II foi a região com mais mortes. Em Vila Velha foi em Vale Encantado; em Vitória, São Pedro.

Veja Também

PM: "ES é o Estado do Sudeste com menos mortes em confrontos"

Cariacica é a líder de mortes por confrontos com a polícia no ES

Ao todo, foram 928 mortes em todo o estado, uma redução de 13%. "Na região Metropolitana, essa redução chega a 17%. É uma redução muito importante. Estamos com uma redução de 3% no Norte do Estado, no Sul uma redução de 17%, no Noroeste teve uma pequena elevação de 3% e na região Serrana uma redução de 35%", destacou o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá.

 NÚMERO CAIU, MAS VIOLÊNCIA PERSISTE

Graúna é o bairro que mais registrou mortes violentas em Cariacica esse ano: 13 casos de janeiro a novembro. "Não só Graúna, outros bairros também. Até que de uns tempos pra cá deu uma maneirada, mas é um bairro perigoso sim", disse uma moradora.
Cariacica lidera o ranking das mortes na Grande Vitória, mesmo em um ano que a Força Nacional se instalou no município para conter os casos de violência.
Força Nacional em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta
O secretário Roberto Sá também destacou operações das policiais capixabas que prenderam muitos criminosos e tiraram mais 3 mil armas das ruas. Ele falou também sobre o planejamento da segurança pública para 2020.
"Há uma política de recuperação salarial que vem sendo analisada pelo governo do estado, e também investimento em tecnologia, em novas viaturas, ou seja, dotar as polícias e o Corpo de Bombeiros em mecanismos e motivação para que eles possam continuar nesse caminho de redução sistemática de crimes contra a vida, controlando e reduzindo os crimes contra o patrimônio também", prometeu o secretário.
Com informações G1 ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados