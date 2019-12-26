Pela 1ª vez em 23 anos, ES termina ano com menos de mil mortes violentas

Mortes no Espírito Santo Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

De janeiro a novembro, entre homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, 135 pessoas morreram em Cariacica , 134 na Serra , 113 em Vila Velha e 67 em Vitória

Em Cariacica, o bairro mais violento foi Graúna, mas muitas pessoas morreram também em Itanguá, Aparecida e Nova Rosa da Penha. Na Serra, Nova Carapina II foi a região com mais mortes. Em Vila Velha foi em Vale Encantado; em Vitória, São Pedro.

Ao todo, foram 928 mortes em todo o estado, uma redução de 13%. "Na região Metropolitana, essa redução chega a 17%. É uma redução muito importante. Estamos com uma redução de 3% no Norte do Estado, no Sul uma redução de 17%, no Noroeste teve uma pequena elevação de 3% e na região Serrana uma redução de 35%", destacou o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto Sá.

NÚMERO CAIU, MAS VIOLÊNCIA PERSISTE

Graúna é o bairro que mais registrou mortes violentas em Cariacica esse ano: 13 casos de janeiro a novembro. "Não só Graúna, outros bairros também. Até que de uns tempos pra cá deu uma maneirada, mas é um bairro perigoso sim", disse uma moradora.

Cariacica lidera o ranking das mortes na Grande Vitória, mesmo em um ano que a Força Nacional se instalou no município para conter os casos de violência.

Força Nacional em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução/TV Gazeta

O secretário Roberto Sá também destacou operações das policiais capixabas que prenderam muitos criminosos e tiraram mais 3 mil armas das ruas. Ele falou também sobre o planejamento da segurança pública para 2020.

"Há uma política de recuperação salarial que vem sendo analisada pelo governo do estado, e também investimento em tecnologia, em novas viaturas, ou seja, dotar as polícias e o Corpo de Bombeiros em mecanismos e motivação para que eles possam continuar nesse caminho de redução sistemática de crimes contra a vida, controlando e reduzindo os crimes contra o patrimônio também", prometeu o secretário.