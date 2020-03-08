Casal é baleado dentro de carro em Campo Grande, Cariacica

Um casal foi baleado dentro do carro no início da noite deste domingo (8) na rodovia Leste-Oeste, em Campo Grande, Cariacica. Eles voltavam de Viana, após participar de uma cavalgada. O marido, que dirigia o veículo, um Fiat Punto vermelho, não resistiu aos ferimentos.
Alexandro dos Santos Tomaz, autônomo de 30 anos, morreu no local. A esposa, Franciele Shimidel, foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. O casal tem dois filhos pequenos, um de 2 anos e outro de 5 anos, que não estavam no carro.
Os dois participaram de uma cavalgada, na manhã deste domingo (8), que saiu do Estádio Kleber Andrade com destino ao bairro Universal, em Viana. Depois foram para uma festa em homenagem ao Dia da Mulher.
No final da tarde, decidiram ir para a casa no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Segundo um dos amigos da vítima, dois homens encapuzados em uma moto pararam no sinal ao lado do carro e atiraram sem falar nada. O carro estava com um reboque, com os dois cavalos usados na cavalgada.
De acordo com a reportagem da TV Gazeta, quando o casal passava pela rodovia, uma moto emparelhou e o ocupante disparou contra o veículo do casal.
A reportagem acionou as polícias Civil e Militar, mas até o momento não houve retorno.
(Com informações de Gabriela Ribetti/TV Gazeta)