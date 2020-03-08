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Mimoso do Sul

Câmeras flagram assalto com submetralhadora a posto de combustíveis no ES

Dupla armada com submetralhadora e garrucha levou cerca de R$ 4 mil em cheques, dinheiro e celular de um dos funcionários

Publicado em 08 de Março de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 17:47
Assalto a posto em Mimoso do Sul Crédito: Reprodução
Um posto de combustíveis em Ponte do Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, no Sul do Estado, foi alvo de dois bandidos armados na madrugada deste domingo (08). Eles renderam o frentista, levaram o celular e aproximadamente R$ 4 mil da empresa. A Polícia Militar fez buscas, mas até o momento, ninguém foi preso.
As imagens de vídeo do local mostram a ação dos bandidos por volta das 2 horas. Os bandidos chegam anunciando o assalto, encapuzados, com roupas que cobriam quase todo o rosto. Um dos funcionários corre e se esconde em meio aos caminhões, outro é obrigado a abrir o escritório. O celular do frentista, uma quantia em dinheiro e cheques que somavam aproximadamente R$ 4 mil foram levados.
Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas contou que foram realizados vários disparos de arma de fogo no local. Um dos bandidos estava com uma submetralhadora e o outro, uma garrucha. Seis cápsulas aparentemente de .380 foram encontradas, segundo os militares.

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A polícia fez buscas na região, mas ninguém foi detido. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil que irá investigar o caso. A população pode fazer denúncias de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas.

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