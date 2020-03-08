Câmeras flagram assalto com submetralhadora a posto de combustíveis no ES

As imagens de vídeo do local mostram a ação dos bandidos por volta das 2 horas. Os bandidos chegam anunciando o assalto, encapuzados, com roupas que cobriam quase todo o rosto. Um dos funcionários corre e se esconde em meio aos caminhões, outro é obrigado a abrir o escritório. O celular do frentista, uma quantia em dinheiro e cheques que somavam aproximadamente R$ 4 mil foram levados.