Clientes e funcionários de posto de combustível são assaltados em Apiacá

Um posto de combustíveis no Centro de Apiacá, no Sul do Estado, foi alvo de um assalto na madrugada desta sexta-feira (06). Funcionários e clientes ficaram sob a mira das armas de dois assaltantes. Câmeras de segurança registram o momento do crime. Eles levaram dinheiro e celulares.
Segundo a Polícia Militar o crime aconteceu durante a madrugada. O frentista que acionou a polícia disse que a ação dos bandidos foi rápida. Ele, outro funcionário e clientes foram rendidos por dois homens armados. Um estava com uma garrucha e o outro com uma sub metralhadora caseira. Eles levaram cerca de R$ 300 do caixa e telefones das vítimas. Após o assalto, a dupla fugiu e ainda não foi localizada pela polícia.