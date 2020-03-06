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Roubo

Clientes e funcionários de posto de combustível são assaltados em Apiacá

Além de dinheiro, celulares dos funcionários e de clientes foram levados pelos bandidos que estavam armados.

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:27
Imagens das câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos Crédito: Reprodução
Um posto de combustíveis no Centro de Apiacá, no Sul do Estado, foi alvo de um assalto na madrugada desta sexta-feira (06). Funcionários e clientes ficaram sob a mira das armas de dois assaltantes. Câmeras de segurança registram o momento do crime. Eles levaram dinheiro e celulares.
Segundo a Polícia Militar o crime aconteceu durante a madrugada. O frentista que acionou a polícia disse que a ação dos bandidos foi rápida. Ele, outro funcionário e clientes foram rendidos por dois homens armados. Um estava com uma garrucha e o outro com uma sub metralhadora caseira. Eles levaram cerca de R$ 300 do caixa e telefones das vítimas. Após o assalto, a dupla fugiu e ainda não foi localizada pela polícia.

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