Jovem de 18 anos morre afogado em rio de Apiacá

Um jovem de 18 anos morreu após mergulhar no Rio Itabapoana, em, Sul do Estado, na tarde deste domingo (07). Ele nadava com os amigos quando se afogou. Mergulhares dolocalizaram o corpo da vítima no final da tarde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 12h50, a vítima, que ainda não foi identificada, estava com um casal de amigos que nadavam na localidade da Ponte do Waldir. Segundo relatos aos militares, o jovem que morreu não tinha muita experiência em nado e acabou sendo levado pela correnteza.