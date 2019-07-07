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Levado pela correnteza

Jovem de 18 anos morre afogado em rio de Apiacá

Jovem de 18 anos morreu após mergulhar no Rio Itabapoana.Mergulhares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da vítima no final da tarde

Publicado em 

07 jul 2019 às 20:46

Publicado em 07 de Julho de 2019 às 20:46

Um jovem de 18 anos morreu após mergulhar no Rio Itabapoana, em Apiacá, Sul do Estado, na tarde deste domingo (07). Ele nadava com os amigos quando se afogou. Mergulhares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da vítima no final da tarde.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 12h50, a vítima, que ainda não foi identificada, estava com um casal de amigos que nadavam na localidade da Ponte do Waldir. Segundo relatos aos militares, o jovem que morreu não tinha muita experiência em nado e acabou sendo levado pela correnteza.
Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) do Espírito Santo foi acionado para levar uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros ao local. O corpo foi localizado por volta das 17h e a perícia acionada.

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