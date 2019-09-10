Carga de cigarros é roubada na BR 101 em Apiacá

Uma carga de cigarros foi roubada por dois bandidos que simularam estar armados e usando toucas ninja. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (10) na BR 101, em Apiacá, no Sul do Estado.
Os criminosos fizeram o transbordo da carga em outro veículo e fugiram em direção ao Rio de Janeiro. A carga de 20 caixas fechadas tem valor estimado de 80 mil reais.
Segundo a Polícia Militar, dois funcionários que faziam o transporte de uma carga de cigarros contaram que após saírem de um restaurante, na localidade de Rancho Alegre, tomaram a estrada com destino ao Rio de Janeiro, e, quando já estavam próximos ao km 456 da BR 101, quase na divisa dos Estados, foram abordados por dois homens com toucas, a bordo de um veículo Volkswagem Tiguan.
Os bandidos ordenaram que eles parassem o veículo da empresa. Eles fizeram o transbordo, transferindo a carga para outro o outro veículo e fugiram.
A Polícia Militar realizou buscas e intensificou o patrulhamento nas imediações, porém os suspeitos não foram localizados.