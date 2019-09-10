Carga de cigarros é roubada na BR 101 em Apiacá

Segundo a, dois funcionários que faziam o transporte de uma carga de cigarros contaram que após saírem de um restaurante, na localidade de Rancho Alegre, tomaram a estrada com destino ao Rio de Janeiro, e, quando já estavam próximos ao km 456 da BR 101, quase na divisa dos Estados, foram abordados por dois homens com toucas, a bordo de um veículo Volkswagem Tiguan.