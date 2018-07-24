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Prejuízo

Bandidos invadem casa lotérica e levam R$ 30 mil em Apiacá

Não foram encontradas marcas de arrombamento no local

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:50
Bandidos invadem casa lotérica e levam R$ 30 mil em Apiacá Crédito: Colaborador Rede Gazeta - Alan Gonçalves
A agência da Casa Lotérica de Apiacá, no Sul do Estado, foi invadida por bandidos durante o último fim de semana. O crime só foi descoberto na manhã desta segunda-feira (23), quando funcionários chegaram para trabalhar. O prejuízo ultrapassa os R$ 30 mil.
De acordo com a Polícia Civil, não foram encontradas marcas de arrombamento no local, mas os bandidos entraram por uma porta lateral do comércio. A lotérica possui alarme, que não disparou. A perícia foi acionada para analisar o local.
Além de R$ 30 mil em espécie, os bandidos ainda levaram computadores.
Qualquer denúncia pode ser feita pelo número do Disque denúncia 181, não é necessário se identificar. Os suspeitos não foram identificados até o momento.
Bandidos invadem casa lotérica e levam R$ 30 mil em Apiacá

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