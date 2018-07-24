Bandidos invadem casa lotérica e levam R$ 30 mil em Apiacá Crédito: Colaborador Rede Gazeta - Alan Gonçalves

A agência da Casa Lotérica de Apiacá, no Sul do Estado, foi invadida por bandidos durante o último fim de semana. O crime só foi descoberto na manhã desta segunda-feira (23), quando funcionários chegaram para trabalhar. O prejuízo ultrapassa os R$ 30 mil.

De acordo com a Polícia Civil, não foram encontradas marcas de arrombamento no local, mas os bandidos entraram por uma porta lateral do comércio. A lotérica possui alarme, que não disparou. A perícia foi acionada para analisar o local.

Além de R$ 30 mil em espécie, os bandidos ainda levaram computadores.

Qualquer denúncia pode ser feita pelo número do Disque denúncia 181, não é necessário se identificar. Os suspeitos não foram identificados até o momento.