Motorista de aplicativo leva facada em tentativa de assalto em Vila Velha

Um motorista de aplicativo, de 66 anos, ficou ferido após ser alvo de um assalto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu nesta terça-feira (3) por volta das 21h40.
A vítima levou uma facada e está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo São Lucas. No momento, não há informação sobre o local e a gravidade do ferimento.
VIOLÊNCIA
O crime desta terça-feira (03) é mais um a entrar na lista de casos violentos contra motoristas de aplicativo. Em fevereiro, um motorista de aplicativo de 36 anos também foi esfaqueado por criminosos - dois homens e duas mulheres - que se passaram por clientes para tentar assaltá-lo no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Menos de 24 horas depois, outro motorista, Cássio Caliman, de 65 anos, foi esfaqueado e morto enquanto trabalhava, na Barra do Jucu, em Vila Velha.
Com informações do G1 ES