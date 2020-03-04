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Violência

Motorista de aplicativo leva facada em tentativa de assalto em Vila Velha

O crime desta terça-feira (03) é mais um a entrar na lista de casos violentos contra motoristas de aplicativo. Em fevereiro, outros dois motoristas foram esfaqueados

Publicado em 04 de Março de 2020 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 12:36
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motorista de aplicativo, de 66 anos, ficou ferido após ser alvo de um assalto no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), o crime aconteceu nesta terça-feira (3) por volta das 21h40.
A vítima levou uma facada e está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo São Lucas. No momento, não há informação sobre o local e a gravidade do ferimento.

VIOLÊNCIA

O crime desta terça-feira (03) é mais um a entrar na lista de casos violentos contra motoristas de aplicativo. Em fevereiro, um motorista de aplicativo de 36 anos também foi esfaqueado por criminosos - dois homens e duas mulheres - que se passaram por clientes para tentar assaltá-lo no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Menos de 24 horas depois, outro motorista, Cássio Caliman, de 65 anos, foi esfaqueado e morto enquanto trabalhava, na Barra do Jucu, em Vila Velha.   
Com informações do G1 ES                                                                                                                                                                                         

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