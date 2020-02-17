Falsos clientes

Motorista de aplicativo é esfaqueado por assaltantes em Cariacica

Vítima foi socorrida por uma viatura da Força Nacional. Os criminosos fugiram com o veículo e ainda não foram localizados

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 07:12

Redação de A Gazeta

Local em que motorista de aplicativo foi socorrido após ser esfaqueado por assaltantes Crédito: Caique Verli
Um motorista de aplicativo de 36 anos foi esfaqueado por criminosos - dois homens e duas mulheres - que se passaram por clientes para tentar assaltá-lo no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na noite deste domingo (16).
O grupo chamou o carro por volta das 20h e anunciou o assalto logo no início da corrida. A vítima levou pelo menos cinco facadas, no pescoço e no rosto, e foi levada para o Hospital Meridional.

O motorista abandonou o carro e saiu correndo. Ele foi socorrido por uma viatura da Força Nacional. Os criminosos fugiram com o veículo e ainda não foram localizados.
Uma moradora do bairro viu o momento em que o motorista de aplicativo aguardava o socorro na calçada, antes da chegada da Força Nacional: "Deu pra ver que ele estava ferido no pescoço e bastante ensanguentado, com um rapaz tentando estancar o sangue. Ele não falava nada"

