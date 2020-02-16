Caso Alice: família e comunidade de Vila Velha fazem ato por justiça e paz

Caso Alice: ato por justiça e paz realizado por familiares e comunidade em Aribiri, Vila Velha Crédito: Darshany Loyola | A Gazeta

A comunidade de Dom João Batista, em Vila Velha, bairro onde a pequena Alice da Silva Almeida, 3 anos, foi morta ao ser atingida por balada perdida, realizou um ato por justiça e paz na manhã deste domingo (16).

O movimento começou por volta das 9 horas. Com o rosto de Alice estampado em camisetas personalizadas e balões brancos nas mãos, o grupo se concentrou na Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri. "Estamos chocados, sem chão. Não podemos aceitar isso. Queremos justiça e paz, estamos perdendo muitas crianças, isso não pode acontecer", afirma Rosângela Ximenes, a Zaninha, 59 anos, liderança da comunidade do bairro Dom João Batista.

Por volta das 9h30, manifestantes saíram em caminhada pelas ruas do bairro Aribiri e, em seguida, pelas ruas de Dom João Batista. Passaram a todo momento, gritos por justiça e orações. Depois, o grupo passou pela casa onde Alice morava e morreu. Em frente à residência fizeram uma nova oração. O ato acabou por volta das 11h20. Veja vídeos abaixo:

FAMÍLIA

"Não tenho mais vida. Minha vida acabou. Não tenho sentido para viver mais", declarou, abalada. O pai de Alice não quis conversar com a imprensa.