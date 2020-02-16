Caso Alice: 'Minha vida acabou. Não tenho sentido para viver mais', diz mãe

Alice da Silva Almeida, 3 anos, morreu após ser atingida por duas balas perdidas no quintal de casa Crédito: Arquivo pessoal

"Não tenho mais vida. Minha vida acabou. Não tenho sentido para viver mais" Amanda Guedes da Silva - Mãe de Alice

Visivelmente abalada, a vendedora, de 23 anos, contou que só está conseguindo passar os dias sob efeito de remédio. E continuou a falar da filha. "Alice era perfeita, nunca dava trabalho, tranquila. Encantava todo mundo. Todos a amavam. Ela era vaidosa, adorava brincar de casinha, de maquiagem, de comidinha".

Amanda diz ter sido sempre superprotetora e temia que algo acontecesse com Alice. As duas eram muito apegadas. Ela havia acabado de dar banho na filha, que pediu para ir brincar no quintal. Momentos depois, Amanda ouviu os tiros e desceu correndo.

"Minha filha era um anjo, era muito especial, não merecia morrer dessa forma. Eu quero justiça, a pior punição possível pra quem fez isso" -

Caso Alice: ato por justiça e paz realizado por familiares e comunidade em Vila Velha Crédito: Darshany Loyola | A Gazeta

Durante o ato realizado neste domingo, o grupo caminhou pelas ruas do bairro Aribiri, vizinho ao Dom João Batista, para onde seguiram. Com faixas e camisetas personalizadas com o rosto de Alice, eles pediam por justiça e paz. Durante a manifestação foram realizadas muitas orações e entoados hinos de louvor.

O pai de Alice também participou do ato, mas não quis dar entrevista. O casal deixou a casa onde ocorreu o crime e está ficando da residência de familiares.

MÃE FEZ POST EMOCIONANTE DIAS ANTES DA MORTE DA FILHA

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, morta a tiros dentro de casa, em Vila Velha Crédito: Reprodução / Facebook

"Minha boneca". Era assim que a mãe costumava se referir à pequena Alice da Silva Almeida, de 3 anos. A menina, morta a tiros dentro de casa, na noite do dia 9 de fevereiro, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, tinha começado a estudar na semana anterior. No dia 6 de fevereiro, após o primeiro dia de aula da menina, a mãe escreveu um texto emocionado na rede social. A postagem é uma declaração de amor à filha.

"Quando eu era criança, brincava com as minhas bonecas e dizia que elas eram minhas filhas, sem saber que anos depois eu teria a minha bonequinha de verdade, que seria mil vezes mais linda do que meus brinquedos", diz a mãe, no começo da postagem.

O texto segue com a mãe revelando como é difícil deixar a menina voar, referindo-se ao início da vida escolar da pequena. "Eu sei que eu preciso amadurecer a ideia que a gente cria os filhos, e depois eles voam como passarinhos... Mas sei lá, é tão difícil".

Na sequência, a mãe agradece a Deus pela menina, afirma que não quer que Alice "cresça distante" e termina confessando que a filha será eternamente o seu bebê.

"Quero SEMPREEEEE dizer a Deus o quanto eu sou GRATA. Você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia! E VOCÊ SERÁ ETERNAMENTE O MEU BEBÊ" Mãe da Alice - Post no Facebook