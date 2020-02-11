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Comando da Sesp

Caso Alice: 'Não vamos descansar até achar esse monstro', diz secretário

Alice Almeida, 3 anos, foi morta por tiros de bala perdida. O responsável pelos tiros, porém, ainda não foi identificado e continua solto

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 21:23
Secretário de Segurança Roberto Sá disse que a polícia irá achar o autor do crime onde quer que ele esteja Crédito: Vitor Jubini
A morte da pequena Alice da Silva Almeida, 3 anos, vítima de bala perdida no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite do último domingo (09), gerou grande comoção.  A criança foi baleada dentro de casa, após o local ser invadido por um homem que fugia de uma perseguição.
O responsável pelos tiros, porém, ainda não foi identificado e continua solto. Apesar disso, o secretário de Segurança Pública do Espírito, Roberto Sá, garantiu que o crime não ficará impune e mandou um recado para o suspeito de assassinar Alice:
"Eu quero dizer para o autor dessa brutalidade que vamos atrás dele, onde quer que seja. Estamos todos indignados. Nós vamos te caçar e te achar onde você estiver"
Roberto Sá - Secretário de Segurança
Alice da Silva Almeida foi assassinada por tiros de bala perdida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
De acordo com Sá, a polícia está trabalhando de forma integrada para identificar o suspeito do crime. Uma força-tarefa foi montada pelas equipes de investigação, que contam com apoio da população por meio denúncias. 
"Eu peço que liguem para o Disque-Denúncia. A gente precisa contar com apoio da sociedade para identificar e localizar o autor deste crime bárbaro. Estamos todos engajados neste caso e não vamos descansar enquanto não colocarmos a mão nesse monstro", declarou.
Qualquer informação pode ser repassada à polícia, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. É possível também usar o site disquedenuncia181.es.gov.br e anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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O CRIME

Na noite do último domingo (09), a casa da família de Alice foi invadida por um adolescente de 17 anos, que pulou o muro do quintal para fugir de bandidos. Na perseguição, a criança acabou sendo atingida por tiros de bala perdida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
O crime na noite do último domingo (09) fez a rua onde Alice morava amanhecer entristecida Crédito: Caique Verli

DECLARAÇÃO DE AMOR

Alice tinha acabado de entrar na escola, onde começaria a vida escolar. Em uma publicação emocionante nas redes sociais, a mãe da criança fez uma publicação, no último dia 6, relatando o primeiro dia de aula da menina.
"É difícil deixar você crescer, deixar você sair de perto, deixar de mimar você como todos mandam eu parar...você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia e você será eternamente o meu bebê", diz a postagem.
Post feito pela mãe de Alice nas redes sociais no primeiro dia de aula da filha Crédito: Facebook

AULAS CANCELADAS

Consternados com a morte da menina de 3 anos, professores da UMEI Maria da Glória Rauta, onde Alice estudava, cancelaram as aulas desta segunda-feira (10). Uma funcionária da creche avisou aos pais no portão da escola que os funcionários não teriam condições de trabalhar.
Alice da Silva Almeida, de 3 anos, indo para o primeiro dia de aula em Vila Velha Crédito: Reprodução / Facebook

ENTERRO

Alice foi sepultada na tarde desta segunda-feira (10), às 16h, no cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Ela usava um vestido da personagem Branca de Neve. Segundo o pai, era a roupa que ela mais gostava. 
"Branca de Neve e os Sete Anões" é um clássico conto de fadas em que uma jovem princesa, "a mais bela de todas", em sua inocência, não pode ver qualquer um dos males do mundo. Nas redes sociais, a mãe de Alice já havia publicado fotos da menina em um ensaio usando a fantasia da princesa. 
Foto de Alice da Silva Almeida em 9 de janeiro de 2018; menina será sepultada com fantasia da Branca de Neve Crédito: Reprodução | Facebook

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