Caso Alice: 'Não vamos descansar até achar esse monstro', diz secretário

Secretário de Segurança Roberto Sá disse que a polícia irá achar o autor do crime onde quer que ele esteja Crédito: Vitor Jubini

O responsável pelos tiros, porém, ainda não foi identificado e continua solto. Apesar disso, o secretário de Segurança Pública do Espírito, Roberto Sá, garantiu que o crime não ficará impune e mandou um recado para o suspeito de assassinar Alice:

"Eu quero dizer para o autor dessa brutalidade que vamos atrás dele, onde quer que seja. Estamos todos indignados. Nós vamos te caçar e te achar onde você estiver" Roberto Sá - Secretário de Segurança

Alice da Silva Almeida foi assassinada por tiros de bala perdida em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com Sá, a polícia está trabalhando de forma integrada para identificar o suspeito do crime. Uma força-tarefa foi montada pelas equipes de investigação, que contam com apoio da população por meio denúncias.

"Eu peço que liguem para o Disque-Denúncia. A gente precisa contar com apoio da sociedade para identificar e localizar o autor deste crime bárbaro. Estamos todos engajados neste caso e não vamos descansar enquanto não colocarmos a mão nesse monstro", declarou.

Qualquer informação pode ser repassada à polícia, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181. É possível também usar o site disquedenuncia181.es.gov.br e anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

O CRIME

Na noite do último domingo (09), a casa da família de Alice foi invadida por um adolescente de 17 anos, que pulou o muro do quintal para fugir de bandidos. Na perseguição, a criança acabou sendo atingida por tiros de bala perdida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O crime na noite do último domingo (09) fez a rua onde Alice morava amanhecer entristecida Crédito: Caique Verli

DECLARAÇÃO DE AMOR

Alice tinha acabado de entrar na escola, onde começaria a vida escolar. Em uma publicação emocionante nas redes sociais , a mãe da criança fez uma publicação, no último dia 6, relatando o primeiro dia de aula da menina.

"É difícil deixar você crescer, deixar você sair de perto, deixar de mimar você como todos mandam eu parar...você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia e você será eternamente o meu bebê", diz a postagem.

Post feito pela mãe de Alice nas redes sociais no primeiro dia de aula da filha Crédito: Facebook

AULAS CANCELADAS

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, indo para o primeiro dia de aula em Vila Velha Crédito: Reprodução / Facebook

ENTERRO

"Branca de Neve e os Sete Anões" é um clássico conto de fadas em que uma jovem princesa, "a mais bela de todas", em sua inocência, não pode ver qualquer um dos males do mundo. Nas redes sociais, a mãe de Alice já havia publicado fotos da menina em um ensaio usando a fantasia da princesa.