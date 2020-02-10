Caso Alice: 'Não ficará impune', diz Casagrande sobre morte em Vila Velha

A comoção gerada por causa da tragédia que culminou na morte da pequena Alice da Silva Almeida, de apenas três anos, fez com que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), falasse a respeito do caso. No final da tarde desta segunda-feira (10), ele se manifestou pelas redes sociais e garantiu que os responsáveis pelo crime não ficarão impunes.
A menina Alice morreu após ser atingida por disparos de armas de fogo, efetuados durante a noite deste domingo (9), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Fugindo de bandidos, um adolescente entrou na casa onde ela morava com a família e, em decorrência da perseguição, ela acabou morta por balas perdidas.
O jovem, que foi considerado o alvo dos criminosos pela Polícia Civil, também acabou baleado e, por isso, socorrido ao Pronto Atendimento da Glória. No entanto, após ser assistido, ele desapareceu do local e, desde então, tem sido procurado pela PC para que preste depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio.
Já a pequena Alice foi velada na tarde desta segunda-feira (10), vestida de Branca de Neve, na Primeira Igreja Batista de Aribiri. No local, família e conhecidos pediram por segurança e justiça. O corpo da menina foi enterrado no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, também em Vila Velha, por volta das 16h.
AS INVESTIGAÇÕES
Por meio de nota, a Polícia Civil garantiu que a residência onde o crime ocorreu foi periciada nesta segunda-feira (10) e que diligências se iniciaram logo após o fato e seguem em andamento, com equipes nas ruas, realizando buscas em diversos pontos. Até esta tarde, nenhum suspeito de envolvimento no caso havia sido detido.
O crime segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), que pediu para que as pessoas colaborem com informações a respeito do caso, por meio do Disque-Denúncia. É possível registrá-las por meio do telefone 181 ou pelo site oficial. O anonimato e o siligo são garantidos.