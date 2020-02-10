Caso Alice: 'Não ficará impune', diz Casagrande sobre morte em Vila Velha

Alice da Silva Almeida, de apenas três anos, foi vítima de balas perdidas nesse domingo (9) em Vila Velha

Vidas perdidas pelo enfrentamento entre grupos criminosos deixa a sociedade muito abalada, especialmente quando uma criança de três anos vira vítima dessa disputa. Em nehuma hipótese ficará impune. Minha solidariedade à família e amigos da pequena Alice.

Por meio de nota, a Polícia Civil garantiu que a residência onde o crime ocorreu foi periciada nesta segunda-feira (10) e que diligências se iniciaram logo após o fato e seguem em andamento, com equipes nas ruas, realizando buscas em diversos pontos. Até esta tarde, nenhum suspeito de envolvimento no caso havia sido detido.