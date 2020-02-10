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Violência

'Estava feliz por começar a estudar', diz tio de criança morta em Vila Velha

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi atingida por pelo menos dois tiros depois que um adolescente, alvo dos criminosos, pulou o quintal da residência para fugir dos bandidos que o perseguiam

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 11:25
Alice da Silva Almeida morreu após ser baleada em casa Crédito: Arquivo pessoal
Carinhosa, amável, um "grudinho". Assim familiares, professores e amigos da família caracterizam a menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, que morreu após ser baleada dentro de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Na noite deste domingo (09), a menina foi atingida por pelo menos dois tiros depois que um adolescente, alvo dos criminosos, pulou o quintal da residência para fugir dos bandidos. Na perseguição, a menina acabou sendo atingida.
Alice estava empolgada. Há uma semana, foi para a escola pela primeira vez. "Começava a escrever sua história", homenageou a associação de moradores de Aribiri, bairro vizinho.

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Um tio da criança, que não quis se identificar, contou que a menina estava feliz com as aulas. "Estava muito empolgada, muito mesmo. Era carinhosa com todo mundo", disse o tio, chorando.
A família já reconheceu o corpo da criança no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória . O avô da menina, que é sargento da Polícia Militar, foi ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para cuidar dos trâmites.

VELÓRIO

O velório da menina vai ser na Igreja Batista do bairro onde ela morava. O horário ainda não foi definido.

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