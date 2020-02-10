Criança de 3 anos é morta a tiros em Vila Velha

Criança é morta a tiros dentro de casa em Vila Velha Crédito: Reprodução

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Uma menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, morreu após ser atingida por tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha , na noite deste domingo (09). O crime aconteceu por volta das 20h. Alice da Silva Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Um adolescente de 17 anos também foi baleado. Informações preliminares apontam que esse rapaz era o alvo dos criminosos.

Para fugir dos bandidos, ele teria entrado na casa da família da criança. Na perseguição, a menina acabou atingida por pelo menos dois disparos.

O crime na noite do último domingo (09) fez a rua onde Alice morava amanhecer entristecida e em luto Crédito: Caique Verli

O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

HOMENAGEM

Em uma página no Facebook sobre Aribiri, bairro vizinho de Dom João Batista, há uma homenagem à menina. Veja abaixo.

AULAS CANCELADAS

Consternados com a morte da menina de 3 anos, professores da UMEI Maria da Glória Rauta, onde Alice estudava, cancelaram as aulas desta segunda-feira (10).

Uma funcionária da creche avisou aos pais no portão da escola que os funcionários não teriam condições de trabalhar.

MÃE FEZ POST EMOCIONANTE

No último dia 6, após o primeiro dia de aula da menina, a mãe escreveu um texto emocionado no Facebook . A publicação era uma declaração de amor à filha e a comparava a uma boneca de verdade. No post, ela diz que não gostaria que Alice crescesse "distante" e fala que a criança será um eterno bebê. "Quero SEMPREEEEE dizer a Deus o quanto eu sou GRATA. Você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia! E VOCÊ SERÁ ETERNAMENTE O MEU BEBÊ"

ALICE É SEPULTADA VESTIDA DE BRANCA DE NEVE

ADOLESCENTE BALEADO SUMIU APÓS SER ATENDIDO EM HOSPITAL

O adolescente que seria o alvo de criminosos durante perseguição que aconteceu neste domingo (09), que resultou na morte da menina Alice, desapareceu depois de ser socorrido no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha . De acordo com a Polícia Civil, o rapaz "tomou destino ignorado" e está sendo buscado" para que preste depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio".