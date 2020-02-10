Criança de 3 anos é morta a tiros em Vila Velha
Uma menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, morreu após ser atingida por tiros no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, na noite deste domingo (09). O crime aconteceu por volta das 20h. Alice da Silva Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Um adolescente de 17 anos também foi baleado. Informações preliminares apontam que esse rapaz era o alvo dos criminosos.
Para fugir dos bandidos, ele teria entrado na casa da família da criança. Na perseguição, a menina acabou atingida por pelo menos dois disparos.
O caso está sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
HOMENAGEM
Em uma página no Facebook sobre Aribiri, bairro vizinho de Dom João Batista, há uma homenagem à menina. Veja abaixo.
AULAS CANCELADAS
Consternados com a morte da menina de 3 anos, professores da UMEI Maria da Glória Rauta, onde Alice estudava, cancelaram as aulas desta segunda-feira (10).
Uma funcionária da creche avisou aos pais no portão da escola que os funcionários não teriam condições de trabalhar.
MÃE FEZ POST EMOCIONANTE
No último dia 6, após o primeiro dia de aula da menina, a mãe escreveu um texto emocionado no Facebook. A publicação era uma declaração de amor à filha e a comparava a uma boneca de verdade. No post, ela diz que não gostaria que Alice crescesse "distante" e fala que a criança será um eterno bebê. "Quero SEMPREEEEE dizer a Deus o quanto eu sou GRATA. Você foi a melhor coisa que me aconteceu um dia! E VOCÊ SERÁ ETERNAMENTE O MEU BEBÊ"
ALICE É SEPULTADA VESTIDA DE BRANCA DE NEVE
Alice foi sepultada às 16h desta segunda-feira (10) vestida com roupa de Branca de Neve. A informação foi confirmada pelo primo, que esteve no velório da menina. A cerimônia aconteceu na 1ª Igreja Batista em Aribiri, em Vila Velha. Fabiano Celestino Frassi, autônomo, afirmou que este era o vestido que Alice mais gostava.
ADOLESCENTE BALEADO SUMIU APÓS SER ATENDIDO EM HOSPITAL
O adolescente que seria o alvo de criminosos durante perseguição que aconteceu neste domingo (09), que resultou na morte da menina Alice, desapareceu depois de ser socorrido no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz "tomou destino ignorado" e está sendo buscado" para que preste depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio".