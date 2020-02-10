Baleada em casa, Alice perdeu tio assassinado no ano passado

Alice da Silva Almeida foi morta dentro de casa Crédito: Arquivo pessoal

Wesley tinha 18 anos quando foi morto na Rua Vasco Alves. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o andamento das investigações sobre a morte de Wesley.

ASSASINATO DE ALICE

Alice foi baleada em casa na noite desse domingo (09) quando um adolescente de 17 anos fugia de uma perseguição de criminosos e invadiu a casa dela. Os bandidos chegaram na rua de carro atirando e acabaram atingindo a criança com pelo menos dois disparos.

Familiares da menina afirmaram que desconhecem esse rapaz, que também foi baleado, mas sobreviveu.

A Polícia Civil investiga a morte da menina através do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e disse que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.