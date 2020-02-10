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Consternação

Professores suspendem aula após morte de menina de três anos em Vila Velha

A criança foi morta na noite deste domingo (09) atingida por pelo menos duas balas enquanto estava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 09:11
Na manhã desta segunda-feira (10), algumas pessoas acompanharam a movimentação na rua onde a criança de três anos foi morta Crédito: Caique Verli
Consternados com a morte da menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, professores da UMEI Maria da Glória Rauta, onde a criança estudava, cancelaram as aulas desta segunda-feira (10).
Uma funcionária da creche avisou aos pais na portão da escola que os funcionários não teriam condições de trabalhar.
Professores do colégio onde Alice estudava fixaram uma mensagem de luto e suspensão das aulas nesta manhã Crédito: Caique Verli
"Ela era uma princesinha, muito inteligente e carinhosa. Um grudinho com os funcionários", lamentou uma funcionária.
Professores da escola onde Alice estudava foram à casa da menina na manhã desta segunda-feira (10) Crédito: Caique Verli
A criança, Alice, foi baleada em casa. Ela foi atingida por pelo menos dois disparos. Outro rapaz também foi baleado. O homem seria o alvo dos criminosos e entrou na casa para fugir da perseguição.

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