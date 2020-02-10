Professores suspendem aula após morte de menina de três anos em Vila Velha

Consternados com a morte da menina de 3 anos, neta de um sargento da Polícia Militar, professores da UMEI Maria da Glória Rauta, onde a criança estudava, cancelaram as aulas desta segunda-feira (10).
Uma funcionária da creche avisou aos pais na portão da escola que os funcionários não teriam condições de trabalhar.
"Ela era uma princesinha, muito inteligente e carinhosa. Um grudinho com os funcionários", lamentou uma funcionária.
A criança, Alice, foi baleada em casa. Ela foi atingida por pelo menos dois disparos. Outro rapaz também foi baleado. O homem seria o alvo dos criminosos e entrou na casa para fugir da perseguição.