Caso Alice: familiar diz que pai e jovem baleado conversavam no portão

Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal

A Gazeta que o pai da menina conhecia o adolescente que foi baleado durante o tiroteio que tirou a vida da criança. De acordo com esse familiar, na hora do crime, o pai de Alice e o adolescente estariam conversando, mas não soube informar o teor da conversa. Ele finalizou dizendo que o adolescente baleado mora na vizinhança de onde tudo aconteceu  no bairro Dom João Batista, também em Vila Velha. Um familiar da Alice da Silva Almeida, de 3 anos, que morreu após ser atingida por balas perdidas em Vila Velha , afirmou à reportagem deque o pai da menina conhecia o adolescente que foi baleado durante o tiroteio que tirou a vida da criança. De acordo com esse familiar, na hora do crime, o pai de Alice e o adolescente estariam conversando, mas não soube informar o teor da conversa. Ele finalizou dizendo que o adolescente baleado mora na vizinhança de onde tudo aconteceu  no bairro Dom João Batista, também em Vila Velha.

A Polícia Civil, que investiga o caso, foi acionada pela reportagem para confirmar as novas informações, mas disse que não vai comentar nenhum detalhe da investigação.

A versão inicial passada à polícia por testemunhas era a de que o adolescente invadiu a residência da família de Alice para fugir de uma perseguição de criminosos. O rapaz, no dia do crime, foi atendido no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, e liberado.

PAI, MÃE E AVÓ PRESTAM DEPOIMENTO

Foram ouvidos nesta quarta-feira (12) o pai, a mãe e a avó da pequena Alice. Eles prestaram depoimento pela primeira vez na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória.

De acordo com informações iniciais dadas por testemunhas, o rapaz entrou na casa de Alice para fugir dos bandidos, que chegaram na rua atirando. Pelo menos dois disparos atingiram a criança, que acabou morrendo.

A delegacia especializada segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A equipe da DHPM, chefiada pela delegada Raffaella Aguiar, conta com a colaboração da população para a elucidação deste crime. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos.

O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O Disque Denúncia 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

A menina de 3 anos é neta de um sargento da Polícia Militar. A família dela recentemente vivenciou outra violência. Wesley da Ressurreição Almeida, tio paterno de Alice, foi assassinado a tiros em outubro do ano passado , nas proximidades do bairro Dom João Batista, onde a família mora. Ele tinha 18 anos quando foi morto na rua Vasco Alves.