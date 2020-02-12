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Crime em Vila Velha

Caso Alice: familiar diz que pai e jovem baleado conversavam no portão

Ainda de acordo com esse parente da menina Alice, jovem baleado mora na vizinhança onde crime ocorreu

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 17:22
Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal
Um familiar da Alice da Silva Almeida, de 3 anos, que morreu após ser atingida por balas perdidas em Vila Velha, afirmou à reportagem de A Gazeta que o pai da menina conhecia o adolescente que foi baleado durante o tiroteio que tirou a vida da criança. De acordo com esse familiar, na hora do crime, o pai de Alice e o adolescente estariam conversando, mas não soube informar o teor da conversa. Ele finalizou dizendo que o adolescente baleado mora na vizinhança de onde tudo aconteceu  no bairro Dom João Batista, também em Vila Velha.
A Polícia Civil, que investiga o caso, foi acionada pela reportagem para confirmar as novas informações, mas disse que não vai comentar nenhum detalhe da investigação. 
> CASO ALICE | A cobertura completa
A versão inicial passada à polícia por testemunhas era a de que o adolescente invadiu a residência da família de Alice para fugir de uma perseguição de criminosos. O rapaz, no dia do crime, foi atendido no Pronto Atendimento da Glória, em Vila Velha, e liberado. 

PAI, MÃE E AVÓ PRESTAM DEPOIMENTO

Foram ouvidos nesta quarta-feira (12) o pai, a mãe e a avó da pequena Alice. Eles prestaram depoimento pela primeira vez na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória. 
adolescente de 17 anos que seria o alvo de criminosos na perseguição também já foi ouvido. Ele prestou depoimento na condição de vítima de tentativa de homicídio.

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De acordo com informações iniciais dadas por testemunhas, o rapaz entrou na casa de Alice para fugir dos bandidos, que chegaram na rua atirando. Pelo menos dois disparos atingiram a criança, que acabou morrendo.
A delegacia especializada segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A equipe da DHPM, chefiada pela delegada Raffaella Aguiar, conta com a colaboração da população para a elucidação deste crime. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos.

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O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O Disque Denúncia 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
A menina de 3 anos é neta de um sargento da Polícia Militar. A família dela recentemente vivenciou outra violência. Wesley da Ressurreição Almeida, tio paterno de Alice, foi assassinado a tiros em outubro do ano passado, nas proximidades do bairro Dom João Batista, onde a família mora. Ele tinha 18 anos quando foi morto na rua Vasco Alves.
Caso Alice - familiar diz que pai e jovem baleado conversavam no portão

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