Caso Alice: adolescente baleado é encontrado e presta depoimento no ES

"A equipe da DHPM, chefiada pela delegada Raffaella Aguiar, conta com a colaboração da população para a elucidação deste crime. O Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas. O Disque Denúncia 181 também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br", orientou a Polícia Civil em nota.