Criança é baleada enquanto brincava na varanda de casa em Vila Velha

Menino baleado na cabeça é transferido do Hospital Infantil de Vitória para outra unidade para realização de exames Crédito: Murilo Cuzzuol

Uma criança de 10 anos foi baleada enquanto brincava na varanda de casa no bairro Santa Rita, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (25). Familiares do menino afirmam que ele foi vítima de bala perdida por volta das 14 horas. Ele brincava com a irmã e um primo na residência de uma tia quando foi atingido na cabeça.

A vítima foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha e, em seguida, encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória. O menino chegou lúcido ao local. Segundo informações passadas pela mãe à Polícia Militar , a criança foi atingida na testa e a bala ficou alojada no crânio.

A avó do menino, que aguardava informações no hospital, disse que a frente da casa onde o menino estava tem um muro alto e que a família nunca tinha passado por uma situação semelhante. "Foi uma bala perdida. Ele estava jogando no celularzinho, era até o meu. Aí veio uma bala de lá para cá e acertou a cabecinha dele. Mas ninguém sabe de onde veio a bala, como é que foi", contou.

Nas proximidades da residência em Santa Rita, testemunhas disseram a policiais civis que ouviram apenas o barulho de um tiro. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Viatura da DHPP no bairro Santa Rita, em Vila Velha, onde uma criança de 10 anos foi baleada na cabeça Crédito: Murilo Cuzzuol

TRANSFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME

A bala permanece alojada na cabeça da criança. Na noite desta quarta, por volta das 19 horas, ele foi transferido de ambulância para outra unidade do hospital para realização de uma tomografia. O equipamento do Hospital Infantil de Vitória está quebrado, segundo familiares.

A avó da vítima reclamou da demora para a transferência. "Já tem mais de quatro horas, o menino está desacordado com a bala na cabeça. Não fizeram nada tem mais de quatro horas. A ambulância não chega. Não tem condições, meu neto vai morrer", afirmou, às 18h30, antes de a ambulância levar o menino.

Por nota, a direção do Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória informou que a criança está sendo assistida pela equipe multidisciplinar desde que deu entrada no pronto-socorro. A criança, de acordo com o hospital, passou por exames, foi medicada e transferida para a unidade da Colina (Hospital Infantil em Santa Lúcia) para realizar a tomografia. "O cirurgião e todo material necessário para a cirurgia já estão reservados para atender a criança após o exame", afirmou o hospital.

O menino voltou para a unidade de Bento Ferreira às 20 horas, após passar por exames de imagens. Agora, os médicos definirão os próximos procedimentos. No retorno ao hospital, ele acenou para familiares que o aguardavam no local.