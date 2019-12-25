Passeio de pai e bebê em praia no ES vira caso de polícia

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta

Um pai acabou detido nesta terça-feira (24) após ter levado o filho, um bebê de cinco meses, para a praia. Segundo a mãe da criança, quando o pai devolveu o filho, o neném estava bastante vermelho, queimado pelo sol. A mulher ficou revoltada e acionou a polícia.

O homem foi detido e prestou depoimento na Delegacia de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória. Ele foi autuado, assinou um termo circunstanciado e foi liberado.

A delegada de plantão não quis dar mais detalhes do caso, nem mesmo informar em qual cidade foi registrada essa ocorrência.