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Denúncia

Passeio de pai e bebê em praia no ES vira caso de polícia

O homem foi detido e prestou depoimento na Delegacia de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 14:45

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 14:45

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um pai acabou detido nesta terça-feira (24) após ter levado o filho, um bebê de cinco meses, para a praia. Segundo a mãe da criança, quando o pai devolveu o filho, o neném estava bastante vermelho, queimado pelo sol. A mulher ficou revoltada e acionou a polícia.
O homem foi detido e prestou depoimento na Delegacia de Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (Deam), em Vitória. Ele foi autuado, assinou um termo circunstanciado e foi liberado.
A delegada de plantão não quis dar mais detalhes do caso, nem mesmo informar em qual cidade foi registrada essa ocorrência.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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