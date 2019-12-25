Mulher denuncia e marido é preso por tráfico de drogas em Vitória

Um homem foi preso na manhã de Natal após ser denunciado pela esposa por tráfico de drogas na Ilha das Caieiras, em Vitória. A mulher teria acionado a Polícia Militar durante uma discussão do casal. O fato ocorreu nesta quarta-feira (25), por volta das 5h30.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher não aceitava o fato de Felipe Eufrásio Borges, de 31 anos, comercializar drogas dentro de casa. Inclusive, a mulher teria relatado aos policiais que as brigas do casal, na maioria das vezes, eram porque ela não concordava com o tráfico de drogas na casa.
Ao chegar à residência, os militares encontraram sete tabletes de maconha no armário do quarto do casal. A mulher também relatou à polícia que havia sido agredida pelo marido. Juntos há 10 anos, ela contou que sempre sofreu agressões durante esse tempo.
A reportagem de A Gazeta tentou conversar com a mulher, mas ela preferiu não dar entrevista. Felipe foi autuado por tráfico de drogas, crime de resistência por ter ameaçado os militares e também por violência doméstica. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).