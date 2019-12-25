Mulher denuncia e marido é preso por tráfico de drogas em Vitória

Ao chegar à residência, os militares encontraram sete tabletes de maconha no armário do quarto do casal. A mulher também relatou à polícia que havia sido agredida pelo marido. Juntos há 10 anos, ela contou que sempre sofreu agressões durante esse tempo.

A reportagem de A Gazeta tentou conversar com a mulher, mas ela preferiu não dar entrevista. Felipe foi autuado por tráfico de drogas, crime de resistência  por ter ameaçado os militares e também por violência doméstica. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).