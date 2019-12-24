Roubo de carro, arrastão, perseguição, tiroteio e prisões em Vitória

Um roubo de carro em Vitória terminou em perseguição policial, tiroteio e prisões. Segundo informações da Polícia Militar e da Guarda Municipal, uma mulher saía de casa, na Mata da Praia, quando foi abordada por um bandido, por volta das 19 horas desta segunda-feira (23). Ela não reagiu e entregou o carro. O criminoso entrou no veículo, pegou três comparsas e, segundo a PM, o grupo começou a roubar pessoas na Capital, principalmente as que estavam perto de shoppings.

Carro roubado na Mata da Praia, em Vitória, e usado por bandidos em arrastões Crédito: Giordany Bozzato | A Gazeta

Com o acionamento da Guarda e da PM, o veículo passou a ser monitorado pelo cerco eletrônico e foi flagrado passando pela Avenida Vitória. Foi neste momento que começou a perseguição tanto dos militares quanto dos agentes da Guarda.

Os criminosos, em fuga, foram até a região do Sambão do Povo, no Centro da Capital, entraram em ruas pela contramão, subiram o Morro do Quadro e acabaram batendo em um muro. De acordo com a polícia, mesmo com o acidente, o grupo saiu correndo e atirando contra os agentes e militares, que revidaram.

Marcas de bala durante tiroteio entre suspeitos, policiais e agentes da Guarda Crédito: Giordany Bozzato | A Gazeta

Um dos suspeitos, que diz ter 15 anos  ele foi detido e está sem documentos  foi baleado e levado para o hospital. Os outros três suspeitos chegaram a invadir casas no Morro do Quadro para tentar fugir da ação policial, mas foram todos detidos e levados para a Delegacia Regional de Vitória.