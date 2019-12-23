Jovens que depredaram presépio devem ser indiciados, diz polícia do RJ

Seis jovens envolvidos na invasão do presépio em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, já prestaram depoimento nesta segunda-feira (23). Segundo a polícia, ainda resta ouvir uma pessoa para que o inquérito seja concluído.
Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município isso deverá acontecer nos próximos dias porque o suspeito mora em outra cidade. Mesmo sem a conclusão das investigações, a Polícia Civil informou que todos devem ser indiciados pelo crime, que se enquadra no artigo 208 do Código Penal Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.
O CASO
Na madrugada do último sábado (21), um grupo invadiu o presépio montado na Praça Governador Portela, no Centro, e danificou as peças que compõe a cena do nascimento de Cristo. Como se não bastasse, um dos integrantes montou sobre os animais e outro ainda beijou a boca da imagem de um rei Mago. A ação foi filmada pelos próprios acusados e divulgada nas redes sociais.
Na gravação, os participantes do ato também ironizam sobre a invasão e questionam se poderiam acabar presos. "Será que a gente vai ser preso por invadir o presépio? Gente, que blasfêmia", disse uma das participantes. Em outro momento do vídeo, a mesma pessoa ironiza os evangélicos quando uma mulher monta sobre o camelo. "Ela está montada no camelo, muito evangélica, 'evangelicalíssima', descreveu. Por fim, um rapaz atende ao pedido feito por quem filmava e beija na boca uma estátua de santo. "Beija o Rei Mago, beija. Que delícia", diz. Na sequência, o mesmo jovem pede aos amigos para que saíssem do local e o vídeo acaba.
Um dos envolvidos seria natural de Guaçuí, no Espírito Santo, mas reside em Bom Jesus do Itabapoana, informou a delegacia.
As cenas de desrespeito à encenação religiosa revoltou moradores da região e também nas que fazem divisa com a cidade. Alguns dos envolvidos são ex-alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Bom Jesus do Itabapoana, o que levou o diretor-geral da instituição, Carlos Freitas, a divulgar uma nota condenando a atitude dos jovens e explicando que o IFF não tem nenhuma relação com o caso.
"O Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, por meio do Diretor-geral Carlos Freitas, repudia veementemente o ato inconsequente dos recém-formados, ocorrido na madrugada deste último sábado, dia 21 de dezembro de 2019, na praça Governador Portela, em Bom Jesus do Itabapoana. Esta atitude não representa o que lhes é ensinado em nosso ambiente escolar. Pelo contrário, entendemos que servidores e terceirizados da instituição têm suas atitudes pautadas no respeito ao próximo. Eu, diretor-geral da instituição, ressalto que conheço pessoalmente cada um destes estudantes e seus respectivos familiares. Por diversas vezes estivemos juntos em meu gabinete para discutirmos ações que trouxessem melhorias a nossa escola. Considero todos os envolvidos como grandes amigos, pois foi assim que construímos nosso relacionamento durante o tempo que ali permaneceram. Contudo, tal atitude não é justificável. Sinto-me muito envergonhado pelo que fizeram".