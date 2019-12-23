Jovens que depredaram presépio devem ser indiciados, diz polícia do RJ

Enquanto uma jovem monta em um animal do presépio, outro beija a imagem de um santo Crédito: Reprodução/Youtube

do município isso deverá acontecer nos próximos dias porque o suspeito mora em outra cidade. Mesmo sem a conclusão das investigações, a Polícia Civil informou que todos devem ser indiciados pelo crime, que se enquadra no artigo 208 do Código Penal  Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Segundo a Delegacia de Polícia Civil do município isso deverá acontecer nos próximos dias porque o suspeito mora em outra cidade. Mesmo sem a conclusão das investigações, a Polícia Civil informou que todos devem ser indiciados pelo crime, que se enquadra no artigo 208 do Código Penal  Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.

O CASO

Na madrugada do último sábado (21), um grupo invadiu o presépio montado na Praça Governador Portela, no Centro, e danificou as peças que compõe a cena do nascimento de Cristo. Como se não bastasse, um dos integrantes montou sobre os animais e outro ainda beijou a boca da imagem de um rei Mago. A ação foi filmada pelos próprios acusados e divulgada nas redes sociais.

Na gravação, os participantes do ato também ironizam sobre a invasão e questionam se poderiam acabar presos. "Será que a gente vai ser preso por invadir o presépio? Gente, que blasfêmia", disse uma das participantes. Em outro momento do vídeo, a mesma pessoa ironiza os evangélicos quando uma mulher monta sobre o camelo. "Ela está montada no camelo, muito evangélica, 'evangelicalíssima', descreveu. Por fim, um rapaz atende ao pedido feito por quem filmava e beija na boca uma estátua de santo. "Beija o Rei Mago, beija. Que delícia", diz. Na sequência, o mesmo jovem pede aos amigos para que saíssem do local e o vídeo acaba.

Um dos envolvidos seria natural de Guaçuí, no Espírito Santo , mas reside em Bom Jesus do Itabapoana, informou a delegacia.

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As cenas de desrespeito à encenação religiosa revoltou moradores da região e também nas que fazem divisa com a cidade. Alguns dos envolvidos são ex-alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Bom Jesus do Itabapoana, o que levou o diretor-geral da instituição, Carlos Freitas, a divulgar uma nota condenando a atitude dos jovens e explicando que o IFF não tem nenhuma relação com o caso.