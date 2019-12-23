Jovens invadem presépio no RJ, danificam cena e beijam imagem na boca

Enquanto uma jovem monta em um animal do presépio, outro beija a imagem de um santo Crédito: Reprodução/Youtube

O espírito natalino passou longe de ser respeitado por um grupo de jovens na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no extremo norte do Rio de Janeiro, e que faz divisa com Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Na madrugada do último sábado (21), por volta da 1h da madrugada, cinco jovens - de um grupo de seis pessoas - invadiram o presépio montado na Praça Governador Portela, no Centro da cidade fluminense, danificaram a cena do nascimento de Cristo, montaram sobre um dos animais e um deles ainda beijou na boca a imagem de um santo. Tudo isso foi registrado pelos próprios autores em vídeo e divulgado nas redes sociais.

As cenas de desrespeito à encenação religiosa revoltou moradores da cidade e também nas que fazem divisa com o município. Alguns dos envolvidos são ex-alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Bom Jesus do Itabapoana, o que levou o diretor-geral da instituição, Carlos Freitas, a divulgar uma nota condenando a atitude dos jovens e explicando que o IFF não tem nenhuma relação com o caso.

"O Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, por meio do Diretor-geral Carlos Freitas, repudia veementemente o ato inconsequente dos recém-formados, ocorrido na madrugada deste último sábado, dia 21 de dezembro de 2019, na praça Governador Portela, em Bom Jesus do Itabapoana. Esta atitude não representa o que lhes é ensinado em nosso ambiente escolar. Pelo contrário, entendemos que servidores e terceirizados da instituição têm suas atitudes pautadas no respeito ao próximo. Eu, diretor-geral da instituição, ressalto que conheço pessoalmente cada um destes estudantes e seus respectivos familiares. Por diversas vezes estivemos juntos em meu gabinete para discutirmos ações que trouxessem melhorias a nossa escola. Considero todos os envolvidos como grandes amigos, pois foi assim que construímos nosso relacionamento durante o tempo que ali permaneceram. Contudo, tal atitude não é justificável. Sinto-me muito envergonhado pelo que fizeram" Carlos Freitas - Dretor-geral do IFF em Bom Jesus do Itabapoana

Nas cenas gravadas dentro do presépio, os participantes ainda ironizam sobre a invasão e questionam se poderiam acabar presos. "Será que a gente vai ser preso por invadir o presépio? Gente, que blasfêmia", disse uma das participantes. Em outro momento do vídeo, a mesma pessoa ironiza os evangélicos quando uma mulher monta sobre o camelo. "Ela está montada no camelo, muito evangélica, 'evangelicalíssima', descreveu. Por fim, um rapaz atende ao pedido feito por quem filmava e beija na boca uma estátua de santo. "Beija o Rei Mago, beija. Que delícia", diz. Na sequência, o mesmo jovem pede aos amigos para que saíssem do local e o vídeo acaba.

ARREPENDIMENTO

A repercussão negativa do caso fez com que alguns dos participantes da invasão trancassem os perfis em redes sociais. Já outro, identificado por Paulo Victor Barbosa Coutinho, assume o erro cometido e pede desculpas aos moradores da cidade, ao Ifes e também aos religiosos que se sentiram ofendidos com o que ele classificou como uma brincadeira.

"Sim, sou eu, o menino do vídeo. Preciso começar pedindo perdão a toda sociedade bonjesuense. Na noite do dia 21, alcoolizado, cometi um erro irreparável, e hoje sofro as consequências disso. Mediante a tantos comentários de repúdio, deixo claro publicamente que não tivemos intenção nenhuma em expor o vídeo, e muito menos difamar a religião. O que aconteceu deveria ser uma brincadeira interna que infelizmente virou um caso de tristeza para todos os cristãos, e publicamente, peço perdão por isso. Gostaria de dizer também aos que estão atacando o IFF e colocando o nome da instituição aos meus atos, isso e um erro. O que faço fora da instituição não há ligação nenhuma ao local, então peço encarecidamente que não façam isso", disse o jovem em uma publicação feita no Twitter.

Em outro momento da postagem, Paulo Victor também pede desculpas à família, aos pais e a todas as outras pessoas ligadas a ele, pois entende ter causado uma grande decepção. Por fim, o jovem se diz muito triste com toda a situação gerada em torno do vídeo e disse estar com medo da reação de algumas pessoas.

INQUÉRITO

Em contato com a delegacia de Bom Jesus do Itabapoana, policiais informaram que três dos seis jovens envolvidos no caso prestaram depoimento na manhã desta segunda-feira (23) ao delegado titular, Márcio Caldas, e os restantes irão à delegacia no período da tarde também para depor. Segundo policiais que atenderam a reportagem, já foi instaurado um inquérito para investigar o caso.

Os envolvidos podem ser enquadrados no artigo 208 do Código Penal - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.