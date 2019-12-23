Jovens invadem presépio no RJ, danificam cena e beijam imagem na boca

O espírito natalino passou longe de ser respeitado por um grupo de jovens na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no extremo norte do Rio de Janeiro, e que faz divisa com Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo. Na madrugada do último sábado (21), por volta da 1h da madrugada, cinco jovens - de um grupo de seis pessoas - invadiram o presépio montado na Praça Governador Portela, no Centro da cidade fluminense, danificaram a cena do nascimento de Cristo, montaram sobre um dos animais e um deles ainda beijou na boca a imagem de um santo. Tudo isso foi registrado pelos próprios autores em vídeo e divulgado nas redes sociais.
As cenas de desrespeito à encenação religiosa revoltou moradores da cidade e também nas que fazem divisa com o município. Alguns dos envolvidos são ex-alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Bom Jesus do Itabapoana, o que levou o diretor-geral da instituição, Carlos Freitas, a divulgar uma nota condenando a atitude dos jovens e explicando que o IFF não tem nenhuma relação com o caso.
"O Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus do Itabapoana, por meio do Diretor-geral Carlos Freitas, repudia veementemente o ato inconsequente dos recém-formados, ocorrido na madrugada deste último sábado, dia 21 de dezembro de 2019, na praça Governador Portela, em Bom Jesus do Itabapoana. Esta atitude não representa o que lhes é ensinado em nosso ambiente escolar. Pelo contrário, entendemos que servidores e terceirizados da instituição têm suas atitudes pautadas no respeito ao próximo. Eu, diretor-geral da instituição, ressalto que conheço pessoalmente cada um destes estudantes e seus respectivos familiares. Por diversas vezes estivemos juntos em meu gabinete para discutirmos ações que trouxessem melhorias a nossa escola. Considero todos os envolvidos como grandes amigos, pois foi assim que construímos nosso relacionamento durante o tempo que ali permaneceram. Contudo, tal atitude não é justificável. Sinto-me muito envergonhado pelo que fizeram"
Nas cenas gravadas dentro do presépio, os participantes ainda ironizam sobre a invasão e questionam se poderiam acabar presos. "Será que a gente vai ser preso por invadir o presépio? Gente, que blasfêmia", disse uma das participantes. Em outro momento do vídeo, a mesma pessoa ironiza os evangélicos quando uma mulher monta sobre o camelo. "Ela está montada no camelo, muito evangélica, 'evangelicalíssima', descreveu. Por fim, um rapaz atende ao pedido feito por quem filmava e beija na boca uma estátua de santo. "Beija o Rei Mago, beija. Que delícia", diz. Na sequência, o mesmo jovem pede aos amigos para que saíssem do local e o vídeo acaba.
ARREPENDIMENTO
A repercussão negativa do caso fez com que alguns dos participantes da invasão trancassem os perfis em redes sociais. Já outro, identificado por Paulo Victor Barbosa Coutinho, assume o erro cometido e pede desculpas aos moradores da cidade, ao Ifes e também aos religiosos que se sentiram ofendidos com o que ele classificou como uma brincadeira.
"Sim, sou eu, o menino do vídeo. Preciso começar pedindo perdão a toda sociedade bonjesuense. Na noite do dia 21, alcoolizado, cometi um erro irreparável, e hoje sofro as consequências disso. Mediante a tantos comentários de repúdio, deixo claro publicamente que não tivemos intenção nenhuma em expor o vídeo, e muito menos difamar a religião. O que aconteceu deveria ser uma brincadeira interna que infelizmente virou um caso de tristeza para todos os cristãos, e publicamente, peço perdão por isso. Gostaria de dizer também aos que estão atacando o IFF e colocando o nome da instituição aos meus atos, isso e um erro. O que faço fora da instituição não há ligação nenhuma ao local, então peço encarecidamente que não façam isso", disse o jovem em uma publicação feita no Twitter.
Em outro momento da postagem, Paulo Victor também pede desculpas à família, aos pais e a todas as outras pessoas ligadas a ele, pois entende ter causado uma grande decepção. Por fim, o jovem se diz muito triste com toda a situação gerada em torno do vídeo e disse estar com medo da reação de algumas pessoas.
INQUÉRITO
Em contato com a delegacia de Bom Jesus do Itabapoana, policiais informaram que três dos seis jovens envolvidos no caso prestaram depoimento na manhã desta segunda-feira (23) ao delegado titular, Márcio Caldas, e os restantes irão à delegacia no período da tarde também para depor. Segundo policiais que atenderam a reportagem, já foi instaurado um inquérito para investigar o caso.
Os envolvidos podem ser enquadrados no artigo 208 do Código Penal - Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.
Ainda segundo os policiais da cidade, um dos envolvidos seria natural de Guaçuí, no Espírito Santo, mas reside em Bom Jesus do Itabapoana.