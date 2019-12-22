Traficantes fecham boca de fumo para missa de Natal no Bairro da Penha

Missa é celebrada no alto do Bairro da Penha, em Vitória, pela primeira vez Crédito: Acervo pessoal

Nas passagens bíblicas, muito se fala em perdão e tempo de conversão. Ao se aproximar das festas de final de ano, a mensagem passa a ter ainda mais sentido e pode tocar até quem está à margem dos ensinamentos cristãos ou mesmo da lei. Tanto é que, na última sexta-feira (20) à noite, traficantes fecharam uma boca de fumo no alto do Bairro da Penha, em Vitória, para uma missa de Natal.

Coube ao padre Kelder Brandão , que já atua na comunidade, subir ao ponto mais alto do morro para fazer, pela primeira vez, uma celebração no local. Ele conta que foi o próprio "movimento do tráfico" que pediu a missa, embora não tenha participado efetivamente dos ritos. "Eles fecharam a 'boca' e assistiram de longe, a uns 20 metros de distância. Eles têm muita clareza do espaço e do território. Mas eles queriam que fosse celebrado para o pessoal da comunidade."

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Kelder observa que, até pouco tempo, a comunidade não se motivava muito a participar. Em outubro, porém, missionários que são voluntários na paróquia estiveram na região e "os meninos do movimento do tráfico", nas palavras do padre, pediram que fosse feita uma celebração com eles.

"Isso é muito significativo. Mostra outra face dessas pessoas que são tão estigmatizadas por estarem envolvidas em atividades ilícitas. Isso mostra que são suscetíveis à evangelização e levam isso muito a sério e com respeito" Padre Kelder -

Questionado sobre a ligação do grupo com o crime e se tenta convencê-lo a mudar de vida, padre Kelder diz que o objetivo da evangelização é justamente esse, mas ressalta que a fé cristã não pode impor nada a ninguém. "A conversão autêntica acontece a partir do encanto, do amor, do desejo de fazer o bem. E isso a gente não pode impor. Na minha perspectiva, se a sociedade e o Estado abordassem essas pessoas de outra maneira, se estivessem mais presentes no cotidiano delas, acredito que a maioria não estaria nessa", argumenta.

O padre ressalta que, para além do estigma de traficante, existe ali uma pessoa que precisa ser enxergada. Para ele, muitas crianças e jovens entram no tráfico a fim de constituir uma identidade, ser protagonista. "Outro dia passei por um menino, de 10, 11 anos, que estava segurando uma metralhadora. Falei com ele e me senti muito mal. Fiquei me perguntando: 'Será que, se não estivesse armado, eu o teria percebido? Por que eu não consigo trazê-lo para a catequese, mas o tráfico consegue levá-lo para o movimento?' Ali, ele tem um protagonismo, toma conta do morro", lamenta.