Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Crianças ateiam fogo em Papai Noel no Parque da Cidade, na Serra
Fogo no parquinho!

Crianças ateiam fogo em Papai Noel no Parque da Cidade, na Serra

Incidente foi registrado na manhã desta terça-feira (10) e foi provocado por três crianças, de acordo com informações da Prefeitura da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 13:08

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 13:08

Um Papai Noel que faz parte da decoração natalina do Parque da Cidade foi incendiada por três crianças Crédito: Divulgação | Internauta
O clima natalino passou bem longe do Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra, na manhã desta terça-feira (10). Isso porque três crianças atearam fogo em um boneco do bom velhinho, que faz parte da decoração do local para o Natal.

Veja Também

Aposentado enfeita casa e faz festa de Natal de graça em Fundão

Fotojornalismo: o brilho e o encanto do Natal nas cidades do ES

Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal

Segundo a Prefeitura da Serra, nas primeiras horas da manhã, pelo menos três crianças puseram fogo na base da estrutura. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível notar que o Papai Noel estava no chão e praticamente todo queimado. Funcionários da limpeza do parque fizeram a remoção do boneco do local.
Em vídeo, a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra, Áurea Almeida, lamentou o ocorrido e explicou que o funcionamento do parque não foi afetado.
"Logo no início da manhã de hoje foi observado um pequeno incêndio na peça na peça natalina do Papai Noel, que compõe a decoração do Parque da Cidade. Os próprios funcionários do parque controlaram o incêndio e não houve feridos. O parque ainda estava com poucos frequentadores. O incêndio foi provocado por três crianças que brincavam no local", detalhou a representante, que confirmou ainda que a substituição da peça está sendo providenciada.
A reportagem questionou se as crianças foram identificadas por câmeras de videomonitoramento, mas a assessoria de comunicação não respondeu ao questionamento. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados