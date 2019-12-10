Crianças ateiam fogo em Papai Noel no Parque da Cidade, na Serra

Um Papai Noel que faz parte da decoração natalina do Parque da Cidade foi incendiada por três crianças Crédito: Divulgação | Internauta

O clima natalino passou bem longe do Parque da Cidade, em Laranjeiras , na Serra , na manhã desta terça-feira (10). Isso porque três crianças atearam fogo em um boneco do bom velhinho, que faz parte da decoração do local para o Natal.

Segundo a Prefeitura da Serra, nas primeiras horas da manhã, pelo menos três crianças puseram fogo na base da estrutura. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível notar que o Papai Noel estava no chão e praticamente todo queimado. Funcionários da limpeza do parque fizeram a remoção do boneco do local.

Em vídeo, a secretária de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra, Áurea Almeida, lamentou o ocorrido e explicou que o funcionamento do parque não foi afetado.

"Logo no início da manhã de hoje foi observado um pequeno incêndio na peça na peça natalina do Papai Noel, que compõe a decoração do Parque da Cidade. Os próprios funcionários do parque controlaram o incêndio e não houve feridos. O parque ainda estava com poucos frequentadores. O incêndio foi provocado por três crianças que brincavam no local", detalhou a representante, que confirmou ainda que a substituição da peça está sendo providenciada.