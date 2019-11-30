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Fotos: Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

Até o dia 6 de janeiro de 2020, a cidade terá atrações natalinas como a Vila do Papai Noel e cantatas gratuitas para a população. Destaque para a inédita pista de patinação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 22:51

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 22:51

Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

Domingos Martins está em clima de festas de fim de ano. Nesta sexta-feira (29) foi aberto o 23º Brilho de Natal, em evento na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho, com direito a chegada de Papai Noel e das princesas dos contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, entre outros.
Este combo de personagens faz parte do tema do Natal da cidade: "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm". A religiosidade e a tradição da data também estão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, locais que concentram a maior parte dos enfeites.

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Por sinal, o primeiro espaço conta com o maior atrativo para os turistas: a Vila do Papai Noel. Neste ano, a área conta com uma inédita pista de gelo para patinação.
A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.
E a abertura não é a única data com apresentações e festejos. Até o dia 6 de janeiro, a praça da cidade receberá apresentações de grupos de dança, cantatas, entre outros. Confira a programação abaixo.
  • 23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS
  • Quando: de 29 de novembro a 6 de janeiro
  • Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt
  • Entrada Gratuita

  • Vila do Papai Noel e da pista de gelo
  • Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h
  • INGRESSOS:
  • Vila do Papai Noel: gratuito
  • Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).
  • Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.

  • 27 de novembro - Quarta-Feira
  • 20h: Abertura do Brilho de Natal da Rua de Lazer Sinos da Natividade

  • 29 de novembro - Sexta-Feira
  • 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
  • 20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades
  • 20h30: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes / Show Pirotécnico
  • 21h: Grupo Cultural Martinense
  • 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

  • 30 de novembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças da APAE
  • 20h: Grupo de Danças Blumen Der Erde
  • 1º de dezembro  Domingo
  • 18h: Grupo Pomerano de Califórnia
  • 19h: Eden Show de Natal

  • 5 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Cantata de Natal Coral da ADL  Igreja Luterana
  • 7 de dezembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças Rheinland
  • 20h: Eden Show de Natal

  • 11 de dezembro  Quarta-Feira
  • 19h: Lançamento do Livro do Grupo Cultural Martinense

  • 12 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Caminhada de Advento  Igreja Luterana

  • 13 de dezembro  Sexta-Feira
  • 19h30: Quinteto de Domingos Martins  Rua de Lazer

  • 14 de dezembro  Sábado
  • 19h: Grupo de Danças Hugelmanner Plattler
  • 20h: Eden Show de Natal

  • 15 de dezembro  Domingo
  • 19h: Grupo de danças Frohlische Kreis

  • 19 de dezembro  Quinta-Feira
  • 19h: Caminhada de Advento  Igreja Luterana

  • 20 de dezembro - Sexta-Feira
  • 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
  • 20h: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes
  • 20h30: Coral Comunidade Rapadura
  • 21h: Grupo Acorde Melgaço
  • 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal

  • 21 de dezembro  Sábado
  • 20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
  • 21h: Eden Show de Natal

  • 22 de dezembro - Domingo
  • 19h: Orquestra Violões Bom Pastor

  • 28 de dezembro  Sábado
  • 20h: Grupo Tanzfreude

  • 31 de dezembro - Terça-Feira
  • 19h: Nagomah
  • 21h: Forró Agitação
  • 23h à 01h: Aço Doce
  • 00h: Show Pirotécnico
  • 01h: Encerramento

  • 06 de janeiro  Segunda-Feira
  • 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta
  • 21h: Show com Padre Helcio Grespan  Cantai Louvores ao Senhor

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