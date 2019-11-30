Fotos: Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019
Domingos Martins está em clima de festas de fim de ano. Nesta sexta-feira (29) foi aberto o 23º Brilho de Natal, em evento na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho, com direito a chegada de Papai Noel e das princesas dos contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, entre outros.
Este combo de personagens faz parte do tema do Natal da cidade: "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm". A religiosidade e a tradição da data também estão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, locais que concentram a maior parte dos enfeites.
Por sinal, o primeiro espaço conta com o maior atrativo para os turistas: a Vila do Papai Noel. Neste ano, a área conta com uma inédita pista de gelo para patinação.
A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.
E a abertura não é a única data com apresentações e festejos. Até o dia 6 de janeiro, a praça da cidade receberá apresentações de grupos de dança, cantatas, entre outros. Confira a programação abaixo.
- 23º BRILHO DE NATAL DE DOMINGOS MARTINS
- Quando: de 29 de novembro a 6 de janeiro
- Onde: Praça Dr. Arthur Gerhardt
- Entrada Gratuita
- Vila do Papai Noel e da pista de gelo
- Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 16h às 22h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 22h
- INGRESSOS:
- Vila do Papai Noel: gratuito
- Preços da pista de gelo: R$ 25 (20 min); R$ 30 (25 min); R$ 35 (30 min); R$ 70 (60 min). Para bebês e crianças entre 2 e 4 anos, o passeio é realizado em um carrinho, guiado por um instrutor: R$ 25 ( 10 min).
- Acima de 5 anos, a criança pode patinar sozinha no patins.
- 27 de novembro - Quarta-Feira
- 20h: Abertura do Brilho de Natal da Rua de Lazer Sinos da Natividade
- 29 de novembro - Sexta-Feira
- 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 20h: Abertura Oficial - Fala das Autoridades
- 20h30: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes / Show Pirotécnico
- 21h: Grupo Cultural Martinense
- 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 30 de novembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças da APAE
- 20h: Grupo de Danças Blumen Der Erde
- 1º de dezembro Domingo
- 18h: Grupo Pomerano de Califórnia
- 19h: Eden Show de Natal
- 5 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Cantata de Natal Coral da ADL Igreja Luterana
- 7 de dezembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças Rheinland
- 20h: Eden Show de Natal
- 11 de dezembro Quarta-Feira
- 19h: Lançamento do Livro do Grupo Cultural Martinense
- 12 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Caminhada de Advento Igreja Luterana
- 13 de dezembro Sexta-Feira
- 19h30: Quinteto de Domingos Martins Rua de Lazer
- 14 de dezembro Sábado
- 19h: Grupo de Danças Hugelmanner Plattler
- 20h: Eden Show de Natal
- 15 de dezembro Domingo
- 19h: Grupo de danças Frohlische Kreis
- 19 de dezembro Quinta-Feira
- 19h: Caminhada de Advento Igreja Luterana
- 20 de dezembro - Sexta-Feira
- 19h: Show Itinerante de Natal - Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 20h: Videomapping / Chegada do Papai Noel acompanhado das Princesas / Acender das Luzes
- 20h30: Coral Comunidade Rapadura
- 21h: Grupo Acorde Melgaço
- 22h: Grupo Canto de Paz Especial de Natal
- 21 de dezembro Sábado
- 20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
- 21h: Eden Show de Natal
- 22 de dezembro - Domingo
- 19h: Orquestra Violões Bom Pastor
- 28 de dezembro Sábado
- 20h: Grupo Tanzfreude
- 31 de dezembro - Terça-Feira
- 19h: Nagomah
- 21h: Forró Agitação
- 23h à 01h: Aço Doce
- 00h: Show Pirotécnico
- 01h: Encerramento
- 06 de janeiro Segunda-Feira
- 19h: Folia de Reis com os grupos Folia de Reis de Pedra Azul, Folia de Reis Conceição do Castelo e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves Anchieta
- 21h: Show com Padre Helcio Grespan Cantai Louvores ao Senhor