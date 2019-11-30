Fotos: Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

Domingos Martins está toda iluminada com o Brilho de Natal 2019

Domingos Martins está em clima de festas de fim de ano. Nesta sexta-feira (29) foi aberto o 23º Brilho de Natal, em evento na Praça Arthur Gerhardt, em Campinho, com direito a chegada de Papai Noel e das princesas dos contos de fadas, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, entre outros.

Este combo de personagens faz parte do tema do Natal da cidade: "Era uma vez...Papai Noel visita os contos de Grimm". A religiosidade e a tradição da data também estão representadas no Coreto da Fé, com um presépio em tamanho natural, na Praça Arthur Gerhardt e na Rua de Lazer, locais que concentram a maior parte dos enfeites.

Por sinal, o primeiro espaço conta com o maior atrativo para os turistas: a Vila do Papai Noel. Neste ano, a área conta com uma inédita pista de gelo para patinação.

A entrada na vila do Papai Noel é gratuita. Já para curtir a pista de gelo, os interessados terão que desembolsar de R$ 25 a R$ 70 para patinar entre 20 minutos e uma hora.

E a abertura não é a única data com apresentações e festejos. Até o dia 6 de janeiro, a praça da cidade receberá apresentações de grupos de dança, cantatas, entre outros. Confira a programação abaixo.