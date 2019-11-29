Ceia de Natal sob encomenda: veja mais de 60 opções de pratos

Combos especiais

O cardápio de Natal do bufê Caçarola tem como base a cozinha francesa. Uma dica de entrada é o trio de mini terrines de queijo azul com nozes, de patê de fígado com amêndoas tostadas e compota de ameixa com mirtilos e de queijo de cabra com amêndoas tostadas (R$ 65 o trio/90g cada uma). Uma boa pedida na ala dos assados é o magret de canard (peito de pato) com cerejas (R$ 155/400g). Também têm destaque o tender artesanal com chutney de frutas (R$ 143) e o peito de peru com espumante e ervas de Provence (R$ 145). O Cordeiro de Sete Horas (foto), pernil assado em baixa temperatura, temperado com vinho branco e bacon, é bastante elogiado (consulte disponibilidade). Encomendas pelo (27) 99993-3773 até 15/12 (pedido mínimo de R$ 100), para entrega ou retirada. As peças são numeradas e o estoque é limitado. www.cacarolacozinha.com.br. FOTO: Débora Benaim

No Soeta, o menu de fim de ano com pratos sob encomenda contempla desde entradinhas frias até pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Além do peru assado envolto em bacon e recheado com farofa da casa (R$ 395 a peça inteira), destacam-se cordeiro ao molho de especiarias (R$ 92/500g), arroz de pato com lentilhas e linguiça (R$ 65/500g) e filé mignon de porco recheado com pasta de salame e tomate seco (R$ 76/500g). Uma sugestão de entrada é a salada de chester, maçã verde, aipo, iogurte e nozes (R$ 76/500g). De sobremesa, vale pedir a torta de chocolate sem farinha (R$ 85). Pedidos até 20/12 e a retirada será nos dias 24/12 (Natal) e 28/12 (réveillon). R. Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. FOTO: Pedro Melo

As sugestões do Empório Bistut's para a ceia podem ser encomendadas para o Natal ou para o réveillon. Entre os assados, um destaque é o tradicional peru com farofa (R$ 320/aproximadamente 3kg). Há escolhas como peito de peru ao molho de laranja e amêndoas (R$ 325/6 pessoas), cordeiro ao molho de hortelã (R$ 320/aproximadamente 3kg) e, como acompanhamento, arroz libanês de peito de frango desfiado, carne moída com especiarias e amêndoas (R$ 140/6 pessoas). Para petiscar, a dica são as pastinhas árabes: homus (R$ 14/200g), babaganuche e coalhada (R$ 15/200g), disponíveis para pronta entrega. As encomendas podem ser feitas até 20/12 e a retirada no dia 24/12, até as 16h. Rua Izaltino Arão Marques, 100, loja 7, Mata da Praia, Vitória. (27) 99291-2299. FOTO: Ricardo Medeiros

O restaurante Saledoce oferece a possibilidade de personalizar a ceia para cinco, 10, 15 ou 20 pessoas. O cliente pode escolher filé mignon assado com tomilho, alho e cebola roxa caramelizada (a partir de R$ 319, com guarnições e tortas) ou pernil assado com tomate cereja confit e páprica (a partir de R$ 255, também com guarnições e tortas). Quem optar pela ceia low carb, com doces zero açúcar, pode pedir filé mignon (a partir de R$ 434, com acompanhamentos) ou pernil assado (a partir de R$ 370, também com acompanhamentos). Carnes, tortas e acompanhamentos também podem ser pedidos separadamente. Encomendas até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98895-7756 ou na loja. A retirada será feita das 12h às 15h, no dia 24/12. Rua Rosa de Ouro 470 Novo México, Vila Velha. FOTO: Carlos Alberto Silva

O bufê Campanha oferece pacotes com ceia completa para cinco, 10, 15, 25 e acima de 30 convidados, a partir de R$ 75 por pessoa. Serão produzidas apenas 30 ceias. Encomendas até 19/12 pelo (27) 3329-9013 ou 99858-4921. Retirada: 24/12, das 18h às 20h. Rua Oito, 6, Cocal, Vila Velha. FOTO: Bruna Nazário