Ceia de Natal sob encomenda: veja mais de 60 opções de pratos

Já entramos no clima dos festejos de Natal. Se você não vai cozinhar e prefere encomendar o banquete, prepare-se para garantir o seu pedido nos bufês, restaurantes e padarias da cidade que oferecem esse serviço. Empresas que produzem os pratos e as ceias em quantidade limitada já estão com reservas na agenda, portanto é bom ficar atento à data limite para fazer as encomendas.
Confira aqui locais de Vitória e Vila Velha que recebem encomendas de ceia pronta e pedidos de última hora, para Natal ou réveillon.
A lista a seguir contém mais de 60 sugestões, tanto de ceias completas (para até 60 pessoas) como de itens vendidos separadamente. Os cardápios especiais de fim de ano contemplam clássicos como peru, farofa com frutas secas, bacalhau cremoso, pernil, torta de nozes e rabanada, mas preparações muito tradicionais nas cozinhas árabe, portuguesa e francesa também ganham a preferência dos capixabas.
Combos especiais
O cardápio de Natal do bufê Caçarola tem como base a cozinha francesa. Uma dica de entrada é o trio de mini terrines de queijo azul com nozes, de patê de fígado com amêndoas tostadas e compota de ameixa com mirtilos e de queijo de cabra com amêndoas tostadas (R$ 65 o trio/90g cada uma). Uma boa pedida na ala dos assados é o magret de canard (peito de pato) com cerejas (R$ 155/400g). Também têm destaque o tender artesanal com chutney de frutas (R$ 143) e o peito de peru com espumante e ervas de Provence (R$ 145). O Cordeiro de Sete Horas (foto), pernil assado em baixa temperatura, temperado com vinho branco e bacon, é bastante elogiado (consulte disponibilidade). Encomendas pelo (27) 99993-3773 até 15/12 (pedido mínimo de R$ 100), para entrega ou retirada. As peças são numeradas e o estoque é limitado. www.cacarolacozinha.com.br. FOTO: Débora Benaim
No Soeta, o menu de fim de ano com pratos sob encomenda contempla desde entradinhas frias até pratos principais, acompanhamentos e sobremesas. Além do peru assado envolto em bacon e recheado com farofa da casa (R$ 395 a peça inteira), destacam-se cordeiro ao molho de especiarias (R$ 92/500g), arroz de pato com lentilhas e linguiça (R$ 65/500g) e filé mignon de porco recheado com pasta de salame e tomate seco (R$ 76/500g). Uma sugestão de entrada é a salada de chester, maçã verde, aipo, iogurte e nozes (R$ 76/500g). De sobremesa, vale pedir a torta de chocolate sem farinha (R$ 85). Pedidos até 20/12 e a retirada será nos dias 24/12 (Natal) e 28/12 (réveillon). R. Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. FOTO: Pedro Melo
As sugestões do Empório Bistut's para a ceia podem ser encomendadas para o Natal ou para o réveillon. Entre os assados, um destaque é o tradicional peru com farofa (R$ 320/aproximadamente 3kg). Há escolhas como peito de peru ao molho de laranja e amêndoas (R$ 325/6 pessoas), cordeiro ao molho de hortelã (R$ 320/aproximadamente 3kg) e, como acompanhamento, arroz libanês de peito de frango desfiado, carne moída com especiarias e amêndoas (R$ 140/6 pessoas). Para petiscar, a dica são as pastinhas árabes: homus (R$ 14/200g), babaganuche e coalhada (R$ 15/200g), disponíveis para pronta entrega. As encomendas podem ser feitas até 20/12 e a retirada no dia 24/12, até as 16h. Rua Izaltino Arão Marques, 100, loja 7, Mata da Praia, Vitória. (27) 99291-2299. FOTO: Ricardo Medeiros
O restaurante Saledoce oferece a possibilidade de personalizar a ceia para cinco, 10, 15 ou 20 pessoas. O cliente pode escolher filé mignon assado com tomilho, alho e cebola roxa caramelizada (a partir de R$ 319, com guarnições e tortas) ou pernil assado com tomate cereja confit e páprica (a partir de R$ 255, também com guarnições e tortas). Quem optar pela ceia low carb, com doces zero açúcar, pode pedir filé mignon (a partir de R$ 434, com acompanhamentos) ou pernil assado (a partir de R$ 370, também com acompanhamentos). Carnes, tortas e acompanhamentos também podem ser pedidos separadamente. Encomendas até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98895-7756 ou na loja. A retirada será feita das 12h às 15h, no dia 24/12. Rua Rosa de Ouro 470 Novo México, Vila Velha. FOTO: Carlos Alberto Silva
O bufê Campanha oferece pacotes com ceia completa para cinco, 10, 15, 25 e acima de 30 convidados, a partir de R$ 75 por pessoa. Serão produzidas apenas 30 ceias. Encomendas até 19/12 pelo (27) 3329-9013 ou 99858-4921. Retirada: 24/12, das 18h às 20h. Rua Oito, 6, Cocal, Vila Velha. FOTO: Bruna Nazário
O restaurante Gabê recebe encomendas de combos natalinos de petiscos (R$ 131, para 6 pessoas), de jantar (a partir de R$ 92, para 4 pessoas) e de ceia (a partir de R$ 390, para 8 pessoas). Um dos destaques é o combo de peru com cuscuz marroquino e farofa de bacon (R$ 473, para 8). Encomendas até 17/12 (Natal) e 24/12 (réveillon) pelo (27) 3025-2070 e 99602-2070. Retiradas: 24/12 e 31/12, das 11h às 16h. Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lúcia, Vitória. FOTO: Ubirajara Pinto
MAIS OPÇÕES DE CEIAS SOB ENCOMENDA:
- ROTISSERIA CASA ROTI: No menu de Natal há opções de entradas, pratos e guarnições. Destaque para o peru assado, inteiro, com farofa rica e molho de laranja (R$ 70/kg) e para a paleta de cordeiro à cacciatore com molho do assado, tomate, cogumelos, azeitona e ervas (R$ 110/kg). Encomendas até 17/12 pelo (27) 2142-4060 ou 99690-3939. Retirada: 24, 25 e 31/12 e 1/1. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória.
- CONFEITARIA MONZA: Entre as opções para o Natal há tender (R$ 119/kg), lombo suíno (R$ 87,90/kg) e chester (R$ 71,90/kg), além de tortas doces como a de nozes (a partir de R$ 75,90, de 10 a 15 pessoas). Encomendas até 25/12 pelo (27) 99236-9900 ou 3064-3754. Retirada em uma das 8 lojas da rede, em Vitória e Vila Velha. www.confeitariamonza.com.br.
- BIO GOURMET: Cardápio de Natal com pratos, saladas e doces, todos sem glúten. Destaque para os quibes de quinoa (R$ 72,90/kg, de abóbora, frango ou carne), para as quiches (R$ 72,90/kg, de bacon com alho-poró, de alho-poró com muçarela de búfala e de legumes) e para o empadão de camarão (R$ 79,90/kg). Encomendas até 23/12 pelo (27) 3208-0021.Retirada: 24/12. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha.
- A CONFEITARIA: Terá cardápio especial com entradas, pratos, guarnições e doces. O lombo de bacalhau em crosta de alho com cebola, azeitona e pimentões sai a R$ 320/kg. Outra pedida é o filé recheado com Parma e brie, ao molho de vinho (R$ 250/kg). Encomendas até 19/12 pelo (27) 3027-6599 ou 99223-5991. Retirada: 24/12, até 17h. Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória.
- PADARIA MONTE LÍBANO: Sugere ceia para 12 convidados a R$ 900 (R$ 75 por pessoa) que inclui tábua de frios, pães árabe e ciabatta com patês, caponata, lombo, chester, farofa, arroz com lentilha, torta musse de chocolate e rabanada. Encomendas até 22/12 (Natal) e 29/12 (réveillon) pessoalmente nas lojas da rede (Jardim da Penha, Praia do Canto, Santa Lúcia e Praia da Costa). www.padariamontelibano.com.br.
- CAMPANHA BUFFET: Oferece pacotes com ceia completa para cinco, 10, 15, 25 e acima de 30 convidados, a partir de R$ 75 por pessoa. Serão produzidas apenas 30 ceias. Encomendas até 19/12 pelo (27) 3329-9013 ou 99858-4921. Retirada: 24/12, das 18h às 20h. Rua Oito, 6, Cocal, Vila Velha.
- NEFFA BUFFET: Serviço de bufê externo completo, já com louças, rechauds e utensílios, a R$ 165 por pessoa. Inclui mesa de antepastos com 26 itens e pratos como peru laqueado ao molho oriental, tender à Califórnia e arroz com amêndoas. Também é possível encomendar ceias pelo site www.neffabuffet.com.br. Encomendas até 2 dias úteis antes da ceia. Entrega com taxa sob consulta ou retirada sem custo no Alice Vitória Hotel. Rua Maria Helena Murad Neffa, 95, Centro, Vitória.
- BEM DITA MASSA: Tortelloni de espinafre recheado de ricota, nozes e passas ao molho de catupiry (R$ 38/kg), ravióli de damasco ao molho Alfredo (R$ 46/kg) e conquilha de cordeiro ao funghi (R$ 55/kg) são sugestões para a ceia. Encomendas até 23/12 pelo (27) 3073-2286, 2142-5489 e 3077-2285. Retirada: 24/12, até 15h. Rua Dr. Guilherme Serrano, 101, Barro Vermelho, Vitória. Também em Jardim Camburi e na Praia da Costa.
- PANACHÉ RESTAURANTE: O restaurante aceitará pedidos de assados, empadões, doces e guarnições como farofa, salpicão e maionese. As opções de carne são chester (R$ 79,90/kg) e pernil desossado (R$ 79,90/kg). Para acompanhar, há empadão de frango cremoso e de camarão com catupiry (ambos a R$ 79,90/kg). Encomendas até 18/12 pelo Whatsapp (27) 99763-8856 ou pelo Instagram @panacherestaurante. Retirada: 24/12 em horário a combinar. Rua Eugenílio Ramos, 676, Jardim da Penha, Vitória.
- DAJU BISTRÔ: A ceia de Natal inclui pedidos como chester assado ao molho de mel e laranja (R$ 295/aproximadamente 3kg a peça inteira), copa lombo com batatas no alecrim (R$ 295, serve de 6 a 8 pessoas) e salada de lombo de bacalhau em lascas, grão de bico, batatas, palmito, ovo e azeitona preta (R$ 395, serve de 8 a 10 pessoas). Encomendas até 20/12 pelo (27) 3324-0565. Retirada: 24/12, até 15h30. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, loja 15, Mata da Praia, Vitória.
- MANJAR ATELIÊ: Aceitará pedidos de pães e antepastos, quiches e bolos. Destaque para a terrine de queijo (R$ 140/1,2 kg) e para as quiches (bacalhau com pupunha, bacon com espinafre e cebola caramelizada e frango com palmito e alho-poró/R$ 110 o quilo, cada uma). Encomendas até 20/12 pelo (27) 99600-7622. Av. Hans Schmoger, 897, Bairro Conceição, Linhares.
- CHEF ARLETE NUNES: Uma das opções de ceia da chef contém chester (ou peru), lombo suíno recheado, arroz natalino, farofa de frutas e castanha, salpicão de peito de peru e rabanadas (ou torta de limão). Custa R$ 780 para cinco pessoas ou R$ 1.066 para 10 pessoas. Encomendas até 18/12 pelo (27) 99703-4541 ou [email protected]. Entrega em Vitória e Vila Velha (frete sob consulta).
- MÃE DIVINA: Quem deseja encomendar pratos veganos para as festas de fim de ano, encontra opções como quiche de cebola com creme de castanhas (R$ 70/1,3kg, serve até seis pessoas), batatalhau com palmito (R$ 50 o quilo), arroz com lentilhas e cebolas caramelizadas (R$ 35 o quilo) e farofa de grãos, sementes e castanhas (R$ 30 o quilo). Pedidos até 22/12 pelo (27) 3062-3366 ou 98166-0061. Rua Domingos Leal, 200, Olaria, Vila Velha.
- CHEF DANIEL DE CASTRO: O chef prepara entradas como vinagrete de polvo (R$ 210), pratos como leitão à bairrada (R$ 795) e doces como torta de Sintra (R$ 109). Pedidos para no mínimo 15 pessoas. Encomendas até 22/12 pelo (27) 99717-5197 e 99275-7155. Entrega na Grande Vitória (municípios e frete sob consulta).
- 2 CHEFS GASTRONOMIA: Os chefs Rafael Agostini e Vivian Pavan farão três tipos de ceia completa, todas para 10 pessoas. O pacote básico sai por R$ 650 e inclui peru natalino, arroz com castanha e salsa, farofa com crocante de bacon e abacaxi caramelizado, salada de bacalhau e salpicão. É possível encomendar itens avulsos, como tender com abacaxi caramelado (R$ 150/kg) e bolo gelado de abacaxi com coco (R$ 120). Encomendas até 20/12 pelo (27) 99993-9407 ou 99634-4166. Retirada: 24/12, na Praia da Costa, Vila Velha.
- GASTROCHEFS: As chefs Gabriela e Claudia Lima preparam ceias temáticas que servem de 25 a 60 pessoas, a partir de R$ 940. Além da tradicional, há opções árabe e do mar - esta com peixe assado recheado com farofa, farofa com camarão, salada de batatas com camarão e salada de folhas verdes (R$ 2.200 para até 30 pessoas). A dupla também recebe encomendas de pratos avulsos e itens de confeitaria. Encomendas até 20/12 pelo (27) 99996-0694 . Retirada: 24/12 e 31/12 até 16h na Rua Lisandro Nicoletti, 387, Jucutuquara, Vitória. Entregam em Vitória e Vila Velha (outros municípios da Grande Vitória sob consulta).
- DÉLI & PRÁTICA: Uma sugestão de entrada para a ceia é a musse salgada de abacaxi (R$ 50). Arroz com amêndoas e damasco (R$ 150) é uma opção de guarnição, e entre as carnes uma pedida é o filé mignon ao molho madeira (R$ 250/1kg de filé e 500g de molho). Encomendas até 18/12 (Natal) e até 26/12 (réveillon) pelo (27) 99902-4030 ou [email protected]. Praia da Costa, Vila Velha.