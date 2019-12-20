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Chefs ensinam 4 receitas para servir na ceia de Natal

Duas guarnições, um prato principal e uma sobremesa são as sugestões de Claudia Moulin, Giovana Moyzes, Rosa Alvarenga e Hugo Grassi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:32

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:32

A poucos dias do Natal, o cardápio da ceia já está praticamente definido, certo? Mas se falta inspiração para alguma entrada, prato principal, guarnição ou sobremesa, não se preocupe. Sugerimos a seguir quatro receitas para deixar sua mesa natalina ainda mais apetitosa.
As dicas vêm de um quarteto especializado em receber bem com banquetes festivos: a chef do Centro de Convenções de Vitória e do Neffa Buffet Externo Rosa Alvarenga; o chef do bufê Casa S, Hugo Grassi; a professora de Gastronomia e mestre em Sociologia e Etiqueta Giovana Moyzes; e a banqueteira Claudia Moulin. Boas festas! 

CUSCUZ COMO ACOMPANHAMENTO:

Cuscuz natalino com legumes, castanhas e frutas secas Crédito: Vitor Jubini
CLIQUE AQUI para conferir a receita de cuscuz natalino da banqueteira Claudia Moulin. 
Claudia Moulin: banqueteira Crédito: Vitor Jubini

SALADA REFRESCANTE COMO GUARNIÇÃO:

Salada natalina de maçã, batata, chester e nozes Crédito: Rodrigo Gavini
CLIQUE AQUI para conferir a receita de salada natalina da chef Rosa Alvarenga, do grupo Neffa (Centro de Convenções de Vitória e Neffa Buffet Externo).
Rosa Alvarenga, chef do grupo Neffa Crédito: Rodrigo Gavini

RELEITURA DE FILÉ WELLINGTON COMO PRATO PRINCIPAL:

Filé mignon folhado com socol e cogumelos  Crédito: Vitor Jubini
CLIQUE AQUI para conferir a receita de filé folhado com socol e cogumelos de Hugo Grassi, chef do Casa S Buffet e consultor gastronômico.
Hugo Grassi, chef e consultor gastronômico Crédito: Vitor Jubini

TORTA GELADA DE MAÇÃ COMO SOBREMESA:

Torta de Sintra  Crédito: Carlos Alberto Silva
CLIQUE AQUI para conferir a receita de torta de Sintra de Giovana Moyzes, professora do curso de Gastronomia da UVV e consultora gastronômica.
Giovana Moyzes, professora e consultora gastronômica  Crédito: Carlos Alberto Silva

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