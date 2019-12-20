Chefs ensinam 4 receitas para servir na ceia de Natal

A poucos dias do Natal, o cardápio da ceia já está praticamente definido, certo? Mas se falta inspiração para alguma entrada, prato principal, guarnição ou sobremesa, não se preocupe. Sugerimos a seguir quatro receitas para deixar sua mesa natalina ainda mais apetitosa.

As dicas vêm de um quarteto especializado em receber bem com banquetes festivos: a chef do Centro de Convenções de Vitória e do Neffa Buffet Externo Rosa Alvarenga; o chef do bufê Casa S, Hugo Grassi; a professora de Gastronomia e mestre em Sociologia e Etiqueta Giovana Moyzes; e a banqueteira Claudia Moulin. Boas festas!