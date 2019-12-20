Receita de salada natalina com maçã, batata, chester e nozes

Chef do grupo Neffa Rosa Alvarenga sugere receita refrescante para compor a ceia nas festas. Molho cremoso pode ser misturado ou servido à parte
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:17

Salada natalina, por Rosa Alvarenga Crédito: Rodrigo Gavini
  • INGREDIENTES:
  • 400g de batata inglesa
  • 300g de chester assado e desfiado
  • 500g de maçã vermelha picada com casca (pingue limão para que não escureça)
  • 200g de nozes picadas
  • PARA O MOLHO:
  • 200g de creme de leite fresco 
  • Sal 
  • Pimenta-do-reino 
  • Mostardas dijon e em grãos.

MODO DE PREPARO:

Cozinhe as batatas al dente com temperos de sua preferência e corte-as em cubos de um centímetro cada um. Agregue o chester desfiado, e na hora de servir, misture os pedaços de maçã e as nozes picadas.
Preparo do molho: misture creme de leite fresco, mostarda dijon e em grãos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes da salada com o molho, deixando a mistura bem cremosa. Se preferir, sirva o molho à parte.

Rendimento:

8 porções

Tempo:

35 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita do grupo Neffa (Centro de Convenções de Vitória e Neffa Buffet Externo) executada pela chef Rosa Alvarenga.

