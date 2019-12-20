Receita de salada natalina com maçã, batata, chester e nozes

- INGREDIENTES:
- 400g de batata inglesa
- 300g de chester assado e desfiado
- 500g de maçã vermelha picada com casca (pingue limão para que não escureça)
- 200g de nozes picadas
- PARA O MOLHO:
- 200g de creme de leite fresco
- Sal
- Pimenta-do-reino
- Mostardas dijon e em grãos.
MODO DE PREPARO:
Cozinhe as batatas al dente com temperos de sua preferência e corte-as em cubos de um centímetro cada um. Agregue o chester desfiado, e na hora de servir, misture os pedaços de maçã e as nozes picadas.
Preparo do molho: misture creme de leite fresco, mostarda dijon e em grãos e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes da salada com o molho, deixando a mistura bem cremosa. Se preferir, sirva o molho à parte.
Rendimento:
8 porções
Tempo:
35 minutos
Complexidade:
Fácil