Receita de cuscuz natalino da banqueteira Claudia Moulin

- INGREDIENTES:
- 500g de cuscuz marroquino
- 4 copos americanos de água fervente
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 6 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 6 colheres (sopa) de cebola picada
- 100g de amêndoas laminadas e torradas
- 100g de castanhas
- 100g de nozes pecan torradas
- 4 colheres (sopa) de uva-passa branca
- 4 colheres (sopa) de damasco picado
- 4 colheres de mirtilo desidratado
- 300g abobrinha cortada em cubinhos e refogada
- 300g de berinjela cortada em cubinhos e refogada
- 100g de pimentão vermelho cortado em cubinhos e refogado
- 100g de pimentão amarelo cortado em cubinhos e refogado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto.
MODO DE PREPARO:
Em uma frigideira com azeite, frite a cebola, acrescente as amêndoas, as castanhas e as nozes e salteie. Em seguida, adicione uva passa, damasco, mirtilo, abobrinha, berinjela e pimentões. Misture e reserve. Em um refratário, coloque água fervente e adicione uma colher de manteiga. Acrescente o cuscuz nessa água, cubra e deixe descansar por cinco minutos para que absorva todo o líquido.
Junte os ingredientes da frigideita ao cuscuz e misture bem, acertando o sal e temperando com pimenta a gosto. Finalize com salsinha picada.
Rendimento:
20 porções
Tempo:
40 minutos
Complexidade:
Fácil