Guarnição para a ceia

Receita de cuscuz natalino da banqueteira Claudia Moulin

Sugestão da chef para a ceia contém abobrinha, berinjela e pimentões refogados combinados a castanhas e frutas secas, ingredientes típicos do Natal

Publicado em 

20 dez 2019 às 12:23

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 12:23

Cuscuz natalino, por Claudia Moulin Crédito: Vitor Jubini
  • INGREDIENTES:
  • 500g de cuscuz marroquino
  • 4 copos americanos de água fervente
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 6 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 6 colheres (sopa) de cebola picada
  • 100g de amêndoas laminadas e torradas
  • 100g de castanhas
  • 100g de nozes pecan torradas
  • 4 colheres (sopa) de uva-passa branca
  • 4 colheres (sopa) de damasco picado
  • 4 colheres de mirtilo desidratado
  • 300g abobrinha cortada em cubinhos e refogada
  • 300g de berinjela cortada em cubinhos e refogada
  • 100g de pimentão vermelho cortado em cubinhos e refogado
  • 100g de pimentão amarelo cortado em cubinhos e refogado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira com azeite, frite a cebola, acrescente as amêndoas, as castanhas e as nozes e salteie. Em seguida, adicione uva passa, damasco, mirtilo, abobrinha, berinjela e pimentões. Misture e reserve. Em um refratário, coloque água fervente e adicione uma colher de manteiga. Acrescente o cuscuz nessa água, cubra e deixe descansar por cinco minutos para que absorva todo o líquido.
Junte os ingredientes da frigideita ao cuscuz e misture bem, acertando o sal e temperando com pimenta a gosto. Finalize com salsinha picada.

Rendimento:

20 porções

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita da banqueteira Claudia Moulin.

