Lombo de porco com farofa de bacon: confira a receita

- INGREDIENTES:
- Lombo de porco temperado (pacote com aproximadamente 750g)
- Óleo
- 250g de bacon em cubos
- 100g de manteiga
- 400g de farinha de mandioca flocada
- 2 dentes de alho picado
- 4 colheres (sopa) de salsa picada
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Após descongelar o produto, deixe-o fora da geladeira por aproximadamente 2h. Pré aqueça o forno a 180°C por 20 minutos. Retire o produto da embalagem, envolva-o em papel alumínio, de modo que ele fique bem fechado, coloque-o em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente duas horas, mantendo a temperatura de 180°C.
Após esse tempo, retire o produto do forno, remova o papel alumínio e volte a assar por mais 20 minutos (ou até dourar, conforme sua preferência). Dica: após retirar o papel alumínio, pincele a carne com óleo para uma coloração mais uniforme.
Para a farofa de bacon, em uma panela, doure o bacon na própria gordura, até que esteja crocante. Junte o alho, mexa bem e em seguida incorpore a manteiga. Quando ela estiver completamente derretida, junte a farinha de mandioca, baixe o fogo e mexa bem até tostar levemente a cor deve ser mais escura que a da farinha crua. Desligue o fogo, misture a salsa e ajuste o sal.
Rendimento:
O prato serve, aproximadamente, de 4 a 6 pessoas.