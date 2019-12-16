Forno e fogão

Lombo de porco com farofa de bacon: confira a receita

Prato é uma opção prática que serve de quatro a seis pessoas. O acompanhamento fica pronto em poucos minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 18:27

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 18:27

Crédito: Guto Souza/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Lombo de porco temperado (pacote com aproximadamente 750g)
  • Óleo 
  • 250g de bacon em cubos
  • 100g de manteiga
  • 400g de farinha de mandioca flocada
  • 2 dentes de alho picado
  • 4 colheres (sopa) de salsa picada
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Após descongelar o produto, deixe-o fora da geladeira por aproximadamente 2h. Pré aqueça o forno a 180°C por 20 minutos. Retire o produto da embalagem, envolva-o em papel alumínio, de modo que ele fique bem fechado, coloque-o em uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente duas horas, mantendo a temperatura de 180°C.
Após esse tempo, retire o produto do forno, remova o papel alumínio e volte a assar por mais 20 minutos (ou até dourar, conforme sua preferência). Dica: após retirar o papel alumínio, pincele a carne com óleo para uma coloração mais uniforme.
Para a farofa de bacon, em uma panela, doure o bacon na própria gordura, até que esteja crocante. Junte o alho, mexa bem e em seguida incorpore a manteiga. Quando ela estiver completamente derretida, junte a farinha de mandioca, baixe o fogo e mexa bem até tostar levemente  a cor deve ser mais escura que a da farinha crua. Desligue o fogo, misture a salsa e ajuste o sal. 

Rendimento:

O prato serve, aproximadamente, de 4 a 6 pessoas.

Fonte: Alegra.

