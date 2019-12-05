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Gratinado

Sabe fazer Mac and cheese? Confira receita de macarrão com queijo

Macaroni & Cheese é uma receita de origem francesa muito famosa nos EUA. Excelente para comer em dias mais frescos, fica pronta em até 40 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 13:43

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 13:43

  Crédito: In Press/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 500g de macarrão do tipo caracol, parafuso ou penne cozido a gosto
  • 4 xícaras (chá) de creme de leite 
  • 1 colher (sopa) de manteiga 
  • 1 colher (café) de noz-moscada em pó
  • 1/2 cebola picada bem fininho
  • 8 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
  • 400g de queijo muçarela ralado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO:

Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado e que possa ir ao forno. Reserve. Preaqueça o forno a 180ºC. Refogue a cebola na manteiga e acrescente o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Regue o macarrão com metade do creme de leite temperado, acrescente a muçarela e o parmesão ralados e misture.
Regue com a parte restante do creme de leite, misture até ficar homogêneo e cubra o preparo com parmesão ralado para gratinar. Deixe no forno de 25 a 30 minutos ou até que fique totalmente gratinado sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.

Rendimento:

6 porções

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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