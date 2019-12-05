Sabe fazer Mac and cheese? Confira receita de macarrão com queijo

Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado e que possa ir ao forno. Reserve. Preaqueça o forno a 180ºC. Refogue a cebola na manteiga e acrescente o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Regue o macarrão com metade do creme de leite temperado, acrescente a muçarela e o parmesão ralados e misture.