Sabe fazer Mac and cheese? Confira receita de macarrão com queijo

- INGREDIENTES:
- 500g de macarrão do tipo caracol, parafuso ou penne cozido a gosto
- 4 xícaras (chá) de creme de leite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (café) de noz-moscada em pó
- 1/2 cebola picada bem fininho
- 8 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado
- 400g de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO:
Acomode o macarrão já cozido em um refratário untado e que possa ir ao forno. Reserve. Preaqueça o forno a 180ºC. Refogue a cebola na manteiga e acrescente o creme de leite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Regue o macarrão com metade do creme de leite temperado, acrescente a muçarela e o parmesão ralados e misture.
Regue com a parte restante do creme de leite, misture até ficar homogêneo e cubra o preparo com parmesão ralado para gratinar. Deixe no forno de 25 a 30 minutos ou até que fique totalmente gratinado sem ressecar por dentro. Sirva imediatamente.
Rendimento:
6 porções
Tempo:
40 minutos
Complexidade:
Fácil