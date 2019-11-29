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Tradição italiana

Comer nhoque no dia 29 traz fortuna e sorte, diz lenda; veja receitas

Ritual vem da história de São Pantaleão e consiste em comer a massa nessa data e fazer pedidos, sempre com dinheiro embaixo do prato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 15:52

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 15:52

Onde há forte influência da imigração italiana, como no Espírito Santo, a tradição do nhoque da fortuna ou da sorte é seguida por muitos. Já ouviu falar nela? É um ritual que funciona assim: no dia 29 de cada mês, a pessoa coloca cédulas ou moedas embaixo do prato de nhoque antes de iniciar a refeição.
Ela deve comer sete massas, fazendo um pedido ao degustar cada uma delas. Segundo a lenda de São Pantaleão, quem faz isso atrai fortuna e boa sorte. A história teria surgido no século IV, em um dia 29 de dezembro, na Itália. Uma família simples acolheu em sua casa, em um vilarejo, um andarilho que batia de porta em porta em busca de comida.

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Mesmo com pouco alimento disponível, a família dividiu com ele sua refeição, e cada um da mesa teve direito a sete massas. O viajante era, na verdade, São Pantaleão, que, antes de seguir seu caminho, deixou moedas de ouro embaixo dos pratos. 
Quer tentar a sorte? Aproveite estas receitas que selecionamos e capriche no nhoque de hoje!

MOLHO VERSÁTIL

O chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, em Vitória, sugere um nhoque abrasileirado, com um toque de comida de boteco. Clique aqui e confira a receita de nhoque com carne seca acebolada, couve frita e caldinho de feijão
A sugestão dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, em Vitória, é feita com um dos molhos mais famosos da cozinha italiana. Clique aqui e confira a receita de nhoque de mandioquinha alla amatriciana.  
Gosta de fruta-pão? Então fique de olho na dica do chef Gustavo Corrêa, que ensina a fazer um molho simples e delicioso para finalizar vários outros pratos. Clique aqui e confira a receita de nhoque de fruta-pão com manteiga de ervas. FOTOS: Guilherme Ferrari

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