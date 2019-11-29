Comer nhoque no dia 29 traz fortuna e sorte, diz lenda; veja receitas

Onde há forte influência da imigração italiana, como no Espírito Santo, a tradição do nhoque da fortuna ou da sorte é seguida por muitos. Já ouviu falar nela? É um ritual que funciona assim: no dia 29 de cada mês, a pessoa coloca cédulas ou moedas embaixo do prato de nhoque antes de iniciar a refeição.

Ela deve comer sete massas, fazendo um pedido ao degustar cada uma delas. Segundo a lenda de São Pantaleão, quem faz isso atrai fortuna e boa sorte. A história teria surgido no século IV, em um dia 29 de dezembro, na Itália. Uma família simples acolheu em sua casa, em um vilarejo, um andarilho que batia de porta em porta em busca de comida.

Mesmo com pouco alimento disponível, a família dividiu com ele sua refeição, e cada um da mesa teve direito a sete massas. O viajante era, na verdade, São Pantaleão, que, antes de seguir seu caminho, deixou moedas de ouro embaixo dos pratos.