Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mamma mia!

Nhoque de mandioquinha alla amatriciana: confira receita

Sugestão dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón, do Soeta, é preparada com um dos mais famosos molhos da cozinha italiana
Redação de A Gazeta

29 nov 2019 às 14:37

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 14:37

Nhoque de batata baroa ao molho amatriciana dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón
Receita dos chefs Barbara e Pablo rende três porções Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
No restaurante Soeta, em Vitória, os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón revisitam inúmeros clássicos da cozinha italiana. Um deles é o nhoque, que na sugestão abaixo, leva mandioquinha e forma um par perfeito com o tradicional molho alla amatriciana, de tomate com o toque defumado do bacon. Veja como fazer:
  • INGREDIENTES:
  • Nhoque:
  • 1,5kg de mandioquinha/batata-baroa
  • 300g de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 1 gema
  • 100g de queijo parmesão
  • Molho:
  • 500g de tomates pelados
  • 1 cebola
  • 100g de bacon em fatias
  • Azeite
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Nhoque: cozinhe as batatas com casca em água abundante. Retire a casca e passe por um amassador de batatas ou uma peneira. Pese 1kg de purê de batata, acrescente o ovo e a gema e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o parmesão. Ajuste o sal.
  2. Coloque a massa sobre uma mesa enfarinhada e faça rolinhos. Corte cada rolinho em pedaços de mais ou menos 2 centímetros cada um. Leve ao fogo uma panela com bastante água temperada com sal. Quando a água levantar fervura, vá colocando os nhoques até eles começarem a subir para a superfície.
  3. Prepare uma bacia com água e gelo e coloque nela os nhoques que subiram na água fervendo. Retire os nhoques da água gelada e coloque em um recipiente com bastante óleo de soja. Reserve.
  4. Molho: Corte a cebola e o bacon em julienne. Coloque em uma panela a cebola e deixe refogar em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, acrescente o bacon, deixe dourar. Passe o tomate pelati em um passa verdura. Coloque o molho na panela com bacon e cebola. Deixe refogar enquanto você prepara o nhoque.
Veja Também

Chef ensina como fazer nhoque de batata sem errar no ponto

Nhoque de fruta-pão na manteiga de ervas: confira receita

Receita: nhoque com caldinho de feijão, carne-seca e couve frita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados