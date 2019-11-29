Nhoque de mandioquinha alla amatriciana: confira receita

No restaurante Soeta, em Vitória, os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón revisitam inúmeros clássicos da cozinha italiana. Um deles é o nhoque, que na sugestão abaixo, leva mandioquinha e forma um par perfeito com o tradicional molho alla amatriciana, de tomate com o toque defumado do bacon. Veja como fazer:
- INGREDIENTES:
- Nhoque:
- 1,5kg de mandioquinha/batata-baroa
- 300g de farinha de trigo
- 1 ovo
- 1 gema
- 100g de queijo parmesão
- Molho:
- 500g de tomates pelados
- 1 cebola
- 100g de bacon em fatias
- Azeite
- MODO DE PREPARO:
- Nhoque: cozinhe as batatas com casca em água abundante. Retire a casca e passe por um amassador de batatas ou uma peneira. Pese 1kg de purê de batata, acrescente o ovo e a gema e misture bem. Acrescente a farinha de trigo e o parmesão. Ajuste o sal.
- Coloque a massa sobre uma mesa enfarinhada e faça rolinhos. Corte cada rolinho em pedaços de mais ou menos 2 centímetros cada um. Leve ao fogo uma panela com bastante água temperada com sal. Quando a água levantar fervura, vá colocando os nhoques até eles começarem a subir para a superfície.
- Prepare uma bacia com água e gelo e coloque nela os nhoques que subiram na água fervendo. Retire os nhoques da água gelada e coloque em um recipiente com bastante óleo de soja. Reserve.
- Molho: Corte a cebola e o bacon em julienne. Coloque em uma panela a cebola e deixe refogar em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, acrescente o bacon, deixe dourar. Passe o tomate pelati em um passa verdura. Coloque o molho na panela com bacon e cebola. Deixe refogar enquanto você prepara o nhoque.
