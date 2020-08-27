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Como Faz?

Chef ensina como fazer nhoque de batata sem errar no ponto

Quem resiste a um bom prato de massa no friozinho? No 'Como Faz?' desta semana, aprenda a preparar um clássico da cozinha italiana com o chef Ricardo Weiser

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 15:39
nhoque de batata
Nhoque de batata Crédito: Shutterstock
O clima frio é um convite àquelas comidas suculentas e cheias de conforto, concorda? As massas são perfeitas para deixar o estômago quentinho, e um clássico italiano que cai bem com diversos tipos de molho é o nhoque de batata.   
No "Como Faz?" desta semana, o chef Ricardo Weiser ensina a preparar o prato. Além de mostrar o passo a passo da receita mais tradicional de nhoque, ele dá dicas preciosas para não errar no ponto. Uma delas é o choque térmico, em uma panela com gelo. "Esse é o grande segredo para o nhoque ficar durinho", revela. 
Ficou com água na boca? Assista ao vídeo, tome nota dos ingredientes e prepare-se para despertar o seu chef interior. Bom apetite!  

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