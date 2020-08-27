Chef ensina como fazer nhoque de batata sem errar no ponto

O clima frio é um convite àquelas comidas suculentas e cheias de conforto, concorda? As massas são perfeitas para deixar o estômago quentinho, e um clássico italiano que cai bem com diversos tipos de molho é o nhoque de batata.

No "Como Faz?" desta semana, o chef Ricardo Weiser ensina a preparar o prato. Além de mostrar o passo a passo da receita mais tradicional de nhoque, ele dá dicas preciosas para não errar no ponto. Uma delas é o choque térmico, em uma panela com gelo. "Esse é o grande segredo para o nhoque ficar durinho", revela.