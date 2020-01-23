Aprenda a fazer uma deliciosa coalhada caseira

Coalhada caseira: aprenda a fazer em casa na série "Como faz?" Crédito: Unsplash

Em vez de comprar no supermercado, que tal fazer sua própria coalhada em casa? São poucos ingredientes, o que faz desse alimento uma opção saudável para seu café da manhã ou para o lanchinho da tarde.

No vídeo da série "Como faz?" desta semana, vamos ensinar a você o passo a passo dessa deliciosa receita.

De acordo com a nutricionista Bianca Cangini, a coalhada caseira é boa porque leva ingredientes mais naturais, sem tantos aditivos químicos como os presentes no produto industrializado. "Se o leite de coco for feito em casa, melhor ainda., pois ele é mais saudável do que o leite de vaca tradicional, que compramos".

A coalhada pode ser consumida com frutas de sua preferência. Junte castanhas, passas, o que quiser para tornar a receita ainda mais saborosa. "Ela pode ajudar a matar aquela vontade de comer doce". diz Bianca.