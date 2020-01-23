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Receita

Aprenda a fazer uma deliciosa coalhada caseira

Pensa numa opção deliciosa para o café da manhã ou o lanchinho da tarde? A coalhada feita em casa fica mais saudável e pode ajudar a acabar com aquela vontade de comer doce

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 17:37
Coalhada caseira: aprenda a fazer em casa na série "Como faz?" Crédito: Unsplash
Em vez de comprar no supermercado, que tal fazer sua própria coalhada em casa? São poucos ingredientes, o que faz desse alimento uma opção saudável para seu café da manhã ou para o lanchinho da tarde.
No vídeo da série "Como faz?" desta semana, vamos ensinar a você o passo a passo dessa deliciosa receita.
De acordo com a nutricionista Bianca Cangini, a coalhada caseira é boa porque leva ingredientes mais naturais, sem tantos aditivos químicos como os presentes no produto industrializado. "Se o leite de coco for feito em casa, melhor ainda., pois ele é mais saudável do que o leite de vaca tradicional, que compramos".

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A coalhada pode ser consumida com frutas de sua preferência. Junte castanhas, passas, o que quiser para tornar a receita ainda mais saborosa. "Ela pode ajudar a matar aquela vontade de comer doce". diz Bianca.
Confira o vídeo:

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