Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Como faz?

Aprenda a fazer um terrário para a sua casa

A universitária Katilaine Chagas ensina dicas práticas de ter plantas em casa

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 16:10
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - No quadro Como Faz, a universitária Katilaine Chagas ensina como fazer um terrário - Editoria: Revista AG - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Tem gente que ama plantas, mas não tem muito jeito para cuidar delas. Ou então até tem um dom para jardinagem, só não tem quintal. Que tal começar com os terrários? São mini jardins montados em potes de vidros. Graciosos, eles levam basicamente pedras, terra, plantas, musgo e outros elementos vivos. Mas cada pessoa pode incrementar como quiser. 

Veja Também

Como cuidar de sua orquídea para ela durar mais tempo em casa

Terapia Florestal: capixabas vão relaxar no meio da Mata Atlântica

Os terrários podem ser abertos ou fechados e de vários tamanhos.
Dentro do nosso quadro "Como faz?", vamos ensinar você a montar o seu terrário em casa. Quem mostra o passo a passo é a universitária Katilaine Chagas, que começou a fazer de forma terapêutica e agora está até aumentando a renda pessoal com eles. Confira no vídeo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026
Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados