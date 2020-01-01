Aprenda a fazer um terrário para a sua casa

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - No quadro Como Faz, a universitária Katilaine Chagas ensina como fazer um terrário - Editoria: Revista AG - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Tem gente que ama plantas, mas não tem muito jeito para cuidar delas. Ou então até tem um dom para jardinagem, só não tem quintal. Que tal começar com os terrários? São mini jardins montados em potes de vidros. Graciosos, eles levam basicamente pedras, terra, plantas, musgo e outros elementos vivos. Mas cada pessoa pode incrementar como quiser.

Os terrários podem ser abertos ou fechados e de vários tamanhos.