Como cuidar de sua orquídea para ela durar mais tempo em casa

Orquídeas: como cuidar dessa flor para que ela dure mais em casa. Veja no quadro "Como faz?"

Difícil alguém que não adore ganhar orquídeas de presente! Elas encantam pela beleza, pela delicadeza, alegram nossa casa... Mas também é verdade que muita gente tem dificuldade na hora de cuidar dessa espécie, deixando-a morrer cedo ou logo depois do período de floração.

No quadro "Como faz?", a arquiteta e designer floral Bruna Medeiros ensina o jeito certo de fazer a manutenção das orquídeas em casa, de modo que elas possam durar o maior tempo possível. Sim, essas flores podem durar anos, florescendo sempre. Qual a quantidade de luz? E de água? Assista e ajude sua orquídea a se manter sempre bela e saudável.