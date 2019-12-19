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Como faz?

Como cuidar de sua orquídea para ela durar mais tempo em casa

A arquiteta e designer floral Bruna Medeiros ensina o jeito certo de fazer a manutenção dessas flores tão belas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 14:59

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 14:59

Orquídeas: como cuidar dessa flor para que ela dure mais em casa. Veja no quadro "Como faz?" Crédito: Unsplash
Difícil alguém que não adore ganhar orquídeas de presente! Elas encantam pela beleza, pela delicadeza, alegram nossa casa... Mas também é verdade que muita gente tem dificuldade na hora de cuidar dessa espécie, deixando-a morrer cedo ou logo depois do período de floração.
No quadro "Como faz?", a arquiteta e designer floral Bruna Medeiros ensina o jeito certo de fazer a manutenção das orquídeas em casa, de modo que elas possam durar o maior tempo possível. Sim, essas flores podem durar anos, florescendo sempre. Qual a quantidade de luz? E de água? Assista e ajude sua orquídea a se manter sempre bela e saudável.

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