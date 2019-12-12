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Usa DIU? Aprenda o truque para saber se ele saiu do lugar

É raro o DIU se deslocar. Mas pode acontecer, e aí a proteção fica ameaçada. Esse truque ensina como sentir o fio do dispositivo e ter certeza de que ele está posicionado corretamente no útero
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 12:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 12:00

Ilustração do DIU inserido no útero. É possível descobrir se o dispositivo saiu do lugar Crédito: Ed. Arte/A Gazeta
O Dispositivo Intrauterino, conhecido mesmo como DIU, é um dos métodos contraceptivos mais seguros que existem.  E já tomou faz tempo o lugar da pílula anticoncepcional na preferência das mulheres em todo o mundo. Inserido somente por ginecologistas, o DIU pode permanecer no útero por anos. Raramente ele se desloca, deixando a usuária desprotegida de uma gravidez indesejada. Mas pode acontecer. Até porque o próprio corpo da mulher pode expulsar a estrutura.

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Para saber se o dispositivo saiu do lugar ou se ele continua posicionado corretamente, normalmente é preciso voltar ao consultório ginecológico. Pode ser necessário um exame endovaginal para constatar isso. Mas há um truque que permite à própria mulher descobrir se está protegida ou não. Quem ensina é a ginecologista e obstetra Karoline Santiago. É só conferir.

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