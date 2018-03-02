DIU: este método é o melhor para você?

DIU, dispositivo intrauterino Crédito: Shutterstock

Ou você leu sobre ele ou ouviu de alguma amiga a recomendação. Mesmo cercado de alguns mitos, o dispositivo intrauterino, ou simplesmente DIU, é o método contraceptivo que está fazendo a cabeça das mulheres que querem se ver livres da pílula anticoncepcional sem correr risco de uma gravidez não planejada.

As mulheres estão aderindo mesmo. A segurança é a mesma em relação à pílula, e acaba com o problema do esquecimento, comentou a ginecologista e obstetra Brunella Cesconetto Grillo.

O DIU é um pequeno aparelho que é implantado no útero que vai barrar a ação dos espermatozoides. Quando a mulher quiser ter filhos, basta retirar o dispositivo. Esse sempre foi o maior medo das pacientes, que acham que não vão engravidar depois do DIU ou vão demorar para engravidar. Mas uma vez retirado, a gravidez pode acontecer no mês seguinte explica a médica.

Nem todas podem recorrer ao DIU. Para aquelas com alguns problemas ginecológicos, como endometriose, ovários policísticos, entre outros, a pílula anticoncepcional ainda é mais indicada, aponta Brunella.

Há pelo menos três opções disponíveis, por isso é preciso avaliar, junto com o médico, qual a ideal para cada paciente. Dois delas têm a vantagem de não levar hormônios: o DIU de cobre e o DIU de prata. E tem o DIU hormonal, que, como o nome diz, leva hormônio, mas com um diferencial importante em relação à pílula.

Enquanto a pílula leva dois hormônios, esse DIU é composto de apenas um, a progesterona, e em quantidade muito menor, destaca a ginecologista e obstetra Maria Angélica Belonia.

Em todos os casos, há efeitos colaterais, com prós e contras. A decisão sobre qual das opções é a melhor deve ser feita junto com o especialista. Os efeitos são muito individuais, variam de mulher para mulher. Por isso, na hora de escolher qual deles, vamos avaliar o ciclo menstrual e o estilo de vida da paciente, por exemplo, diz Maria Angélica.

Fique por dentro

O que é?

O Dispositivo Intrauterino (DIU) é um objeto flexível em formato de T que é colocado dentro do útero, impedindo a fecundação dos óvulos. O procedimento é feito em consultório ou hospital. É um método reversível, podendo ser retirado a qualquer momento

Quem usa

No mundo, é o método mais usado. No Brasil, embora a procura esteja aumentando, apenas 1,9% das mulheres em idade fértil fazem uso desse contraceptivo, segundo o Ministério da Saúde

Mitos

É um método bastante seguro em relação a gravidez indesejada. Em relação à pílula, a vantagem é não ter que se preocupar com esquecimentos. Mas há risco de infecções, por isso é preciso fazer sexo seguro e evitar muitas trocas de parceiros

DIU hormonal (Mirena)

Como funciona

O DIU hormonal libera de forma periódica o hormônio levonorgestrel (subtipo sintético de progesterona), dificultando a ovulação e impedindo que o óvulo se fixe no útero

Vantagens e desvantagens

- Ele libera cerca de um décimo da dose liberada pela pílula anticoncepcional

- Dura até 5 anos

- Reduz ou até interrompe o fluxo menstrual e provoca menos cólicas

- Pode gerar leve ganho de peso

DIU de cobre

Como funciona

Não tem hormônios, atuando como barreira física e impedindo que os espermatozóides encontrem o óvulo

Vantagens e desvantagens

- Livra a mulher da ação dos hormônios

- Dura até 12 anos

- Pode aumentar as cólicas e o sangramento

DIU de prata

Como funciona

Na verdade, ele combina dois metais: a prata e o cobre. Também é livre de hormônio

Vantagens e desvantagens