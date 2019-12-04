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"Como faz?"

Aprenda o jeito certo de limpar sua bicicleta dentro de casa

Depois de umas pedaladas, sua bike vai ficar suja e precisar de uma boa lavagem. Mas como fazer isso em um apartamento no na garagem de casa? Não é para pegar a mangueira e jogar água em tudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 18:31

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 18:31

Aprenda o jeito certo de limpar a bicicleta no quadro "Como faz?" Crédito: Shutterstock
É poça de água, água da chuva, areia, poeira, pó de minério, lama. Depois de umas pedaladas, a bicicleta, tadinha, fica bem suja. Se fosse um carro, era só levar a um Lava a Jato ou pegar a mangueira de casa e jogar água nele todo. Mas com a bike é diferente. O tratamento  tem que ser outro. 

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Ao limpar a bicicleta, você vai prolongar a vida útil dela. E não precisa de muita coisa não!  O kit de limpeza leva, basicamente, um detergente comum. Quem garante é o administrador Elias Antônio Neto, que é ciclista e aficionado pelo assunto e ensina um passo a passo de como você mesmo pode cuidar da sua bike em casa.
É só conferir no nosso quadro "Como faz?".

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