Aprenda o jeito certo de limpar sua bicicleta dentro de casa

É poça de água, água da chuva, areia, poeira, pó de minério, lama. Depois de umas pedaladas, a bicicleta, tadinha, fica bem suja. Se fosse um carro, era só levar a um Lava a Jato ou pegar a mangueira de casa e jogar água nele todo. Mas com a bike é diferente. O tratamento tem que ser outro.
Ao limpar a bicicleta, você vai prolongar a vida útil dela. E não precisa de muita coisa não! O kit de limpeza leva, basicamente, um detergente comum. Quem garante é o administrador Elias Antônio Neto, que é ciclista e aficionado pelo assunto e ensina um passo a passo de como você mesmo pode cuidar da sua bike em casa.
É só conferir no nosso quadro "Como faz?".