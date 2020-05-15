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Aprenda a fazer um açaí caseiro com frutas vermelhas

A nutricionista Roberta Larica ensina a preparar essa sobremesa super saudável que as crianças adoram e que aumenta a imunidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 19:10

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 19:10

açaí caseiro
O açaí caseiro pode ser feito com água ou suco integral de uva Crédito: Shutterstock
A pandemia está mexendo com a cabeça de todos nós e gerando muita ansiedade e apreensão. Principalmente no que se refere a nossa saúde. Todos queremos estar fortes e com uma boa imunidade para não pegar a Covid-19 ou - se infelizmente acontecer o contágio - passar pela doença com o mínimo de sintomas possíveis.
A alimentação tem papel fundamental na imunidade de todos nós, como explica a nutricionista Roberta Larica. "A nossa imunidade é construída ao longo dos anos, envolvendo diversos fatores que vivenciamos associados ao nosso estilo de vida. Adotar uma alimentação rica em antioxidantes, limpa e orgânica, é fundamental para manter um organismo equilibrado e forte imunologicamente", explica ela.
O ideal, segundo a especialista, é manter uma alimentação rica em vitamina C (frutas cítricas como laranja, limão e acerola), em anti-inflamatórios naturais (como gengibre, cúrcuma e própolis), em gorduras boas (como abacate, chia, linhaça e coco) e com ação antiviral (como alho e cebola) e zinco (como castanhas e sementes).
Pra quem quer investir em um alimento fácil e saboroso nesta quarentena, Roberta sugere o açaí caseiro com frutas vermelhas, que a criançada agora. "Faço sempre lá em casa. É muito gostoso! E ótimo para a imunidade!", garante Roberta. Vale lembrar que o açaí tem gordura boa e que as frutas vermelhas são inflamatórias! Confira!

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