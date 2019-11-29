Receita: nhoque com caldinho de feijão, carne-seca e couve frita

Nhoque é uma das mais queridas invenções italianas. Pelas mãos do chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, a massa ganhou uma versão brasileira bem criativa, com um quê de comida de boteco. Ou você já tinha pensado em servi-la com carne seca, couve crocante e caldinho de feijão? Fica bom demais.
- INGREDIENTES:
- 400g de nhoque pronto (de batata, abóbora, mandioca ou mandioquinha)
- 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa ou comum
- 1 colher (sobremesa) de cebolinha verde picada
- 400g de charque traseiro dessalgado, cozido por 40 minutos na pressão e desfiado
- 1 cebola média em tirinhas
- 1 xícara de couve em tirinhas
- 400 ml de caldo de feijão (cozido com carne seca e bacon)
- 1 colher (sopa) de bacon em cubos e frito
- Óleo para fritar a couve
- Cubos de bacon para finalizar (opcional)
- MODO DE PREPARO:
- Frite a carne-seca e a cebola na manteiga de garrafa com um pouco de óleo até ficar crocante. Reserve.
- Frite a couve em imersão no óleo e reserve.
- Cozinhe o nhoque, escorra, frite rapidamente no restante da manteiga de garrafa (ou comum) e salpique cebolinha verde.
- Aqueça o caldo de feijão.
- Montagem: em um prato fundo, coloque o caldo de feijão. Sobre ele coloque o nhoque e, por cima dele, acrescente a carne seca. Sobre a carne, coloque a couve frita. Salpique cubos de bacon sobre o feijão.
