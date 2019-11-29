Versão brasileira

Receita: nhoque com caldinho de feijão, carne-seca e couve frita

Dica saborosa do chef Juarez Campos pode ter como base nhoque pronto de batata, de abóbora, de mandioca ou de mandioquinha
Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 14:18

Nhoque com caldinho de feijão, carne seca acebolada e couve frita do chef Juarez Campos
Receita do chef Juarez rende quatro porções Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Nhoque é uma das mais queridas invenções italianas. Pelas mãos do chef Juarez Campos, do restaurante Oriundi, a massa ganhou uma versão brasileira bem criativa, com um quê de comida de boteco. Ou você já tinha pensado em servi-la com carne seca, couve crocante e caldinho de feijão? Fica bom demais. 
  • INGREDIENTES:
  • 400g de nhoque pronto (de batata, abóbora, mandioca ou mandioquinha) 
  • 2 colheres (sopa) de manteiga de garrafa ou comum 
  • 1 colher (sobremesa) de cebolinha verde picada 
  • 400g de charque traseiro dessalgado, cozido por 40 minutos na pressão e desfiado 
  • 1 cebola média em tirinhas 
  • 1 xícara de couve em tirinhas 
  • 400 ml de caldo de feijão (cozido com carne seca e bacon) 
  • 1 colher (sopa) de bacon em cubos e frito 
  • Óleo para fritar a couve
  • Cubos de bacon para finalizar (opcional)
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Frite a carne-seca e a cebola na manteiga de garrafa com um pouco de óleo até ficar crocante. Reserve. 
  2. Frite a couve em imersão no óleo e reserve. 
  3. Cozinhe o nhoque, escorra, frite rapidamente no restante da manteiga de garrafa (ou comum) e salpique cebolinha verde. 
  4. Aqueça o caldo de feijão.
  5. Montagem: em um prato fundo, coloque o caldo de feijão. Sobre ele coloque o nhoque e, por cima dele, acrescente a carne seca. Sobre a carne, coloque a couve frita. Salpique cubos de bacon sobre o feijão.
